Accidente en Guaymallén: dos mujeres y una niña resultaron heridas tras un choque entre dos autos

Un fuerte accidente vial ocurrido durante la mañana , terminó con tres mujeres heridas y un auto volcado dentro de una acequia , luego del choque entre dos vehículos en Guaymallén . Como consecuencia del impacto, las dos conductoras y una niña de 9 años resultaron heridas, aunque las lesiones fueron leves.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió cerca de las 9 , en el cruce de calle Elpidio González y Bonfanti , cuando un Fiat Cronos y un Chevrolet Agile llegaron a la intersección desde distintas direcciones y terminaron impactando.

El Cronos circulaba por Bonfanti hacia el norte , mientras que el Agile avanzaba por Elpidio González en sentido este . Por motivos que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

El impacto provocó que el Fiat Cronos terminara dentro de una acequia , mientras que el otro vehículo quedó detenido en la zona del accidente.

A raíz del choque, la conductora del Cronos , y la del Chevrolet Agile , sufrieron politraumatismos leves. En el segundo vehículo también viajaba una niña de 9 años , que recibió asistencia médica y fue diagnosticada con lesiones de la misma consideración.

Tras el accidente, se desplegó el operativo correspondiente para asistir a los involucrados y trabajar sobre la escena.

Los dos conductores fueron sometidos a dosajes de alcoholemia, que arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.

Las circunstancias que provocaron la colisión quedaron bajo investigación.