Accidente en Guaymallén: dos mujeres y una niña resultaron heridas tras un choque entre dos autos
El accidente ocurrió en la intersección de Elpidio González y Bonfanti. Dos mujeres y una niña de 9 años sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidas.
Un fuerte accidente vial ocurrido durante la mañana, terminó con tres mujeres heridas y un auto volcado dentro de una acequia, luego del choque entre dos vehículos en Guaymallén. Como consecuencia del impacto, las dos conductoras y una niña de 9 años resultaron heridas, aunque las lesiones fueron leves.
De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió cerca de las 9, en el cruce de calle Elpidio González y Bonfanti, cuando un Fiat Cronos y un Chevrolet Agile llegaron a la intersección desde distintas direcciones y terminaron impactando.
El Cronos circulaba por Bonfanti hacia el norte, mientras que el Agile avanzaba por Elpidio González en sentido este. Por motivos que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el cruce.
El impacto provocó que el Fiat Cronos terminara dentro de una acequia, mientras que el otro vehículo quedó detenido en la zona del accidente.
Tres personas resultaron heridas
A raíz del choque, la conductora del Cronos, y la del Chevrolet Agile, sufrieron politraumatismos leves. En el segundo vehículo también viajaba una niña de 9 años, que recibió asistencia médica y fue diagnosticada con lesiones de la misma consideración.
Tras el accidente, se desplegó el operativo correspondiente para asistir a los involucrados y trabajar sobre la escena.
Los dos conductores fueron sometidos a dosajes de alcoholemia, que arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.
Las circunstancias que provocaron la colisión quedaron bajo investigación.