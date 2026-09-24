Operativo cerrojo para atrapar a dos sospechosos del robo en una finca de Maipú

Los malvivientes fueron aprehendidos como autores del robo en una finca de Maipú. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Los dos sujetos que fueron detenidos por el robo en una finca de Maipú.

Dos presuntos ladrones fueron detenidos la tarde de este jueves por un robo perpetrado en una finca de Maipú. A raíz del ilícito, se realizó un operativo cerrojo que permitió localizar a uno de los sospechosos dentro de otra propiedad rural, mientras que su cómplice fue atrapado a pocos metros de la escena.

El procedimiento comenzó cerca de las 15, cuando efectivos de la Subcomisaría Tropero Sosa fueron desplazados hasta la intersección de Perito Moreno y Callejón Lima, a raíz de la sustracción de pertenencias en el interior de una finca.

Al arribar, los policías observaron a dos individuos que intentaron escapar en distintas direcciones. Uno de ellos emprendió la fuga en bicicleta hacia el oeste de calle Perito Moreno y fue aprehendido a los pocos metros.

En paralelo, el segundo sospechoso atravesó a pie esa misma arteria y se adentró en otro terreno destinado al cultivo, motivo por el cual los uniformados solicitaron apoyo a otras unidades para continuar con la búsqueda.

El operativo para atrapar al segundo sospechoso De esa manera, con colaboración del personal de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), se desplegó un operativo cerrojo dentro de la propiedad rural para rodear al malviviente.