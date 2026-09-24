Video: robaron un almacén de la Cuarta Sección, una vecina los descubrió y terminaron detenidos

Una alerta vecinal y el seguimiento por cámaras de seguridad permitió detener la madrugada de este jueves a dos malvivientes por el robo en un almacén de la Cuarta Sección , en la Ciudad de Mendoza. Los sospechosos quedaron registrados en video tras darse a la fuga con lo robado, pero terminaron tras las rejas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una mujer que reside en la zona escuchó desde su departamento que estaban rompiendo la puerta del comercio que funciona cerca del cruce de calles Rioja y Ayacucho .

Ante esta situación, dio aviso a las autoridades municipales a través del sistema Ojos en Alerta , lo que permitió activar el seguimiento mediante las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Videovigilancia de la comuna.

Acto seguido, los operadores observaron a través de las cámaras a dos individuos que corrían por avenida San Martín en dirección al sur, en el sector del Paseo Alameda .

A partir de ese seguimiento, mediante el cual se le informaba en tiempo real la posición de los presuntos ladrones a personal de Preventores , que arribó al lugar acompañado por policías de servicios extraordinarios.

Así, los presuntos ladrones intentaron descartar los elementos sustraídos en un contenedor del sistema de recolección de residuos del municipio. Pero en ese instante, fueron interceptados por los uniformados, que los requisaron y hallaron que tenía mercadería robada del almacén.

Tras, eso una movilidad policial de la jurisdicción llegó a la escena y los dos sospechosos fueron aprehendidos, para luego ser trasladados a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), ubicada en el Polo Judicial Penal.

En ese centro de detención, ambos quedaron alojados a disposición de la Oficina Fiscal Capital, a la espera de que se defina su situación procesal.