"¿Así mejor?": el provocador video de la China Suárez tras la inhabilitación del registro de Mauro Icardi

Luego de la polémica por el video en el que viajaba asomada por la ventana de un auto en movimiento, la actriz reapareció en redes sociales.

El conflicto generado alrededor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parece no frenar. Luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires le inhabilitara la licencia de conducir al futbolista, la actriz decidió responder a las críticas con un irónico posteo en sus historias de Instagram.

En la publicación, se puede ver a Suárez cantando al aire libre, mostrándose a bordo de un pequeño vehículo junto a su hijo Amancio. Para coronar el mensaje y dejar en claro que estaba al tanto del revuelo mediático y la sanción oficial, la actriz escribió la frase: “¿Así mejor? ”.

El origen de la sanción y la furia de Icardi La controversia se había iniciado días atrás cuando se viralizó un video grabado dentro de un vehículo conducido por el delantero. En las imágenes, la China Suárez se desabrochaba el cinturón de seguridad y sacaba más de medio cuerpo por la ventanilla mientras el auto avanzaba.

Tras la difusión del material, las autoridades bonaerenses actuaron de oficio al considerar que el conductor omitió su deber de preservar la seguridad del vehículo. Además, la investigación determinó que Icardi registraba su licencia argentina vencida desde mayo de 2019, por lo cual la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dictaminó su inhabilitación preventiva y le exigió someterse a una evaluación psicológica si desea volver a tramitar un registro nacional.

La medida provocó la inmediata y feroz reacción del deportista en su cuenta de X: “¿Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029?”, disparó Icardi, asegurando que tuvo que entregar su carnet argentino para obtener el europeo. Además, arremetió contra las autoridades señalando que buscan "un ratito de chimento" y pidiéndoles que "se pongan a trabajar".