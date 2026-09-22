Mauro Icardi rompió el silencio tras la inhabilitación de su licencia y respondió furioso: "Todo por un..."

El futbolista habló tras la medida tomada por el Ministerio de Transporte a raíz del video viral con la China Suárez.

La polémica por el video grabado dentro de un barrio cerrado, en el que se observa a la China Suárez con medio cuerpo fuera de la ventana del vehículo estando en marcha, sumó la fuerte queja del hombre responsable: Mauro Icardi. Luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunciara la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir, el hombre salió a responder con un duro descargo a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, el delantero desmintió las irregularidades señaladas por la cartera provincial y detalló cuál es su situación legal al volante. “Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, comenzó expresando en su publicación.

La queja de Mauro Icardi: "Dejen de mentirle a la gente" En ese sentido, el futbolista explicó el motivo por el cual no posee un registro local vigente: “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.

Lejos de matizar su postura, Icardi apuntó directamente contra las autoridades de la provincia. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue (...) para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, escribió.

El descargo de Mauro Icardi. X / @MauroIcardi La reacción del deportista se produjo horas después de que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicara la inhabilitación preventiva amparada en la Ley Provincial N° 13.927.