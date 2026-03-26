El trágico accidente que sacudió hace casi un año a la familia de la niña baleada en Godoy Cruz

La familia de la niña baleada en Godoy Cruz atraviesa un difícil momento, entre la incertidumbre por la salud de la víctima, las amenazas y el temor por la posibilidad de un nuevo ataque. En medio de eso, en los próximos días se cumplirá un año de otra tragedia que los afectó: la muerte de un hermano de la menor.

Se trata de Nicolás Sánchez , quien era conocido como el Taponcito —en referencia a su padre el Tapón—, y perdió la vida al sufrir un accidente en moto el 16 de abril del año pasado mientras manejaba una moto denunciada como robada por calles Santiago del Estero y Lope de Vega , no muy lejos de su casa del barrio Los Cerrillos .

De acuerdo con información policial que surgió en ese entonces, eran cerca de las 12.45 del citado día cuando el joven circulaba en una Bajaj Rouser y perdió el dominio, colisionó contra un cordón y cayó al interior de una acequia.

El Taponcito fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), que constató que tenía una fractura grave en el cráneo y fractura expuesta en el fémur izquierdo. Pese a que fue rápidamente trasladado al Hospital Central , nada pudieron hacer los médicos para salvarle la vida.

Por su parte, durante el procedimiento policial se descubrió que la moto en la que circulaba tenía colocada una chapa patente apócrifa y, al verificar el número de motor, constataron que tenía pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado semanas atrás.

La Bajaj Rouser pedida por la Justicia en la que se movilizaba la víctima.

La Bajaj Rouser pedida por la Justicia en la que se movilizaba la víctima. Foto: Gentileza.

En sus redes sociales, la madre de Sánchez reflejó su dolor por la pérdida: "No puedo evitar sentirme mal mí negro. Te veo en cada detalle en la casa. Gracias por ese último beso el domingo que viniste. Estoy pérdida en el tiempo, me detuviste el reloj", se lamentó la mujer tras la muerte de su hijo.

El feroz tiroteo que dejó a la niña baleada

Casi un año después de la muerte del Taponcito, su familia volvió a sufrir un grave hecho. Fue cerca de las 19 de este sábado, cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre un ataque a tiros en el barrio Los Cerrillos.

La información sostiene que, a raíz de eso, una niña baleada ingresó al Hospital Lencinas, luego de ser trasladada por un vecino a bordo de una Ford EcoSport negra, acompañada por su madre, Johana Sánchez.

La mujer relató que estaba entrando al baño de su domicilo cuando escuchó que golpearon el portón de chapa. Ante eso, su hijita salió a atender y un sujeto le disparó en varias oportunidades.

Fue en ese momento que, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, la progenitora de la menor salió a la calle y encontró a la pequeña tendida en el piso con varias heridas de bala, pidiendo ayuda, surge de la reconstrucción.

Ante eso, pidió ayuda a un vecino quien las llevó hasta el mencionado nosocomio. Allí, los médicos constataron que a la niña le impactaron cuatro plomos en su cuerpo: dos en la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y el restanto la mano izquierda

Frente a su grave estado, decidieron derivarla inmediatamente al Hospital Notti, donde la menor continuaba internada en Terapia Intensiva hasta la tarde de este miércoles.

La hipótesis de un ataque ordenado desde la cárcel

De la investigación que se inició tras el ataque contra la niña, a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, surgió la hipótesis de que todo se produjo por un conflicto entre el padre de la niña, Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, y su hermana, Yamila Vanesa Agüero Delclaux, con un conocido jefe carcelario sindicado como líder de una estructura de venta de drogas por fuera y dentro de las cárceles mendocinas.

Los dos familiares directos de la niña protagonizaron una megacausa que se inició el año pasado por comercialización de estupefacientes en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte. El hombre, quien purga una condena por robos agravados, fue señalado como uno de los hombres de confianza de Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter, referente del módulo 4.1 en la carcel de Cacheuta.

PORTADA hermanos Agüero Delclaux Marcelo y Yamila Agüero Delclaux, padre y tío de la niña baleada, respectivamente, quienes fueron blancos de amenazas previas al hecho. MDZ.

En tanto, Yamila Agüero Delclaux quedó complicada en ese caso por el acopio de estupefacientes en su domicilio. La información agrega que, en el marco de esa causa federal, la mujer reconoció el delito y accedió a una suspensión de juicio a prueba o probation por el plazo de tres años, motivo por el que pudo mantenerse en libertad.

De acuerdo con fuentes investigativas, el Piter está sospechado de haber dado la orden para que atacaran a la hija de Agüero Delclaux, a partir de una "traición" por parte del Tapón. Aparentemente, fue porque el padre de la niña se negó a asumir la responsabilidad por los secuestros de drogas en el penal lujanino.

Más allá de todo eso, hasta la tarde de este jueves la causa que investiga la agresión armada contra la niña se mantenía sin detenidos y los detectives aguardaban por la incorporación de una serie pruebas para avanzar sobre los presuntos responsables.