Confirman el procesamiento de todos los acusados del Bentogate

El escándalo por las coimas en la Justicia no se aplaca y el tren que conduce hacia el juicio no sólo no se detiene sino que avanza de estación en estación. Este martes, la noticia fue que la Cámara Federal de Mendoza confirmó los procesamientos de todos los imputados que tiene el expediente.

El fallo -que lleva las firmas de los jueces Juan Ignacio Perez Curci, Alfredo Rafael Porras, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios- divide a los acusados en dos grupos: los que presuntamente formaban parte de la asociación ilícita que cobraba dinero a cambio de beneficios para los presos; y los que habrían pagado para recibir los mencionados beneficios.

Y destaca: "Con el estándar probatorio exigido en esta instancia, el auto de procesamiento se observa adecuadamente fundado, no luce arbitrario y no depende de la sola voluntad del señor juez de la instancia de grado". El ojo atento detectará que por las rendijas de esa frase se cuela una defensa al juez que dictó el procesamiento, Eduardo Puigdéngolas, quien ha sido advertido por la defensa de Bento respecto a una eventual "respuesta judicial" si avanza en el proceso.

El fiscal Dante Vega, con chaleco antibalas y custodia de los grupos especiales de la Policía de Mendoza.

Los confirmados

La Cámara Federal de apelaciones confirmó, pues, los procesamientos de Walter Aníbal Costa, Jorge Omar Miranda, Walter Eduardo Bardinella Donoso, Jorge Gabriel Moschetti, Jaime Andrés Alba, Luciano Edgardo Ortego, Leandro Emanuel Cirot, Juan Ignacio Aliaga, Javier Leónidas Angeletti, Eugenio Javier Nasi, Omar Rodríguez, Jessica Melisa Miere, Juan Carlos Molina, los arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo. En la lista hay abogados, un policía, ex contrabandistas, narcos, etc.

Asimismo, el tribunal desestimó una apelación que había hecho el fiscal Dante Vega contra la decisión de no investigar por falso testimonio a Francisco "Chato" Álvarez.

Respecto al padre del fallecido Diego Aliaga, de nombre Alfredo, también se confirmó su procesamiento aunque se le concedió la excarcelación bajo una serie de condiciones, entre ellas, no salir de Mendoza y pagar una caución de 1 millón de pesos.

La resolución será comunicada al Consejo de la Magistratura de la Nación -que decidirá si Bento es suspendido y/o destituido-, la Defensoría General de la Nación, la Inspección General de Seguridad provincial y el Colegio de Abogados de la primera circunscripción.

Cuál es la situación de Bento

La situación del juez federal con competencia electoral Walter Bento no ocupa demasiados párrafos en el escrito que la Cámara emitió recientemente, porque tanto él como su esposa Marta Boiza merecieron un fallo aparte.

En realidad, ese capítulo de la historia comenzó con un picante texto en el que Bento acusaba a los camaristas de formar parte de un complot contra él que buscaba desplazarlo a través del lawfare. Con ese argumento es que el magistrado sostuvo que llevaría su caso ante tribunales internacionales, ya que -insistió- piensa que no están dadas las garantías para un proceso justo. Marta Boiza y Walter Bento tienen los bienes embargados.

En la práctica, eso hizo que el procesamiento contra Bento y Boiza quede firme. Pero además originó una respuesta de los camaristas, en la que le respondieron al principal acusado del escándalo de forma directa y no exenta de expresiones fuertes.

Así las cosas -y como se dijo más arriba-, el panorama de la causa de las coimas es que todos los acusados tienen el procesamiento firme. Ahora será cuestión de descubrir hasta dónde llega la investigación.

El funcionamiento

Tal como viene describiendo MDZ desde hace casi un año, hay fuertes sospechas de que en algunas oficinas de la Justicia Federal de Mendoza funciona un sistema de coimas tan aceitado como efectivo. El 5 de mayo, en efecto, la provincia despertó con la sorpresa de que un numeroso grupo de personas, incluido el juez Bento, habían sido imputadas por haber participado de un presunto circuito de pagos en el que se beneficiaba a narcotraficantes y contrabandistas.

Se supone que existía un mecanismo de relojería. Las piezas, especializadas en cada función, eran seres humanos. Algunos más cercanos al mundo de la aduana y las exportaciones, otros con un perfil más tribunalicio y otros más “pesados”. Pero todos -sospecha el fiscal- bajo el paraguas del mismo jefe, que para el Ministerio Público sería nada menos que el juez con competencia electoral de la provincia.

En las últimas semanas, se superpuso con esas preocupantes conjeturas la imagen del principal acusado en el escándalo tomando decisiones acerca de los comicios; resolviendo conflictos entre partidos y explicando qué dice la legislación alrededor de las controversias que se planteaban entre las diversas fuerzas políticas. En una novela, resultaría inverosímil. Sin embargo todo es posible en la tierra del sol y del buen vino.