Bento contraataca, parte 2: el fin de la indagatoria y una prueba clave

El juez Walter Bento acaba de terminar su declaración indagatoria: fueron cinco días con sesiones maratónicas que completaron un total de 30 horas. Tan extensa fue la exposición del principal imputado en la causa de las coimas en la Justicia Federal, que el fiscal Dante Vega solicitó que tuviera un punto final porque la consideró "dilatoria y perturbadora".

Hubo varios elementos a destacar en las intervenciones del juez, que está acusado -entre otros delitos- de liderar una banda que cobraba dinero a cambio de beneficios para contrabandistas y narcos, más cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito.

Algunas fuentes indican que los encuentros entre Bento, el juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal fueron tensos. "Al borde del pugilato", metaforizó una fuente que gasta suelas en Tribunales. La intensidad de las jornadas puede verse en esta pequeña síntesis visual:

Los casos

Ayer, Bento llegó "con una carretilla de documentos" y fue repasando los delitos que se le imputan. MDZ publicó su defensa respecto a los casos 1,2,3 y 4. En cuanto al resto, continuó en la misma tónica e insistió en que no existieron irregularidades.

Hay un expediente sobre una "usina de facturas truchas" en el que uno de los imputados, Marcos Calderón, habría cambiado su defensor para contratar a Luciano Ortego -presunto integrante de la banda de las coimas- para que le resolviera la situación. El Ministerio Público supone que ese cambio tuvo que ver con la forma de operar que tenía la organización.

"Como lo establece el Código Procesal Penal, el imputado puede cambiar de defensor cuantas veces lo desee, con la única limitación de que no sean más de 2 letrados", respondió Bento, entre otras argumentaciones.

Otras causas que están en el foco de los investigadores son la de Armando Rodríguez, la de Iñíguez, la de Costa y Aliaga y la de Gaete. Para cada uno de esos cuestionamientos Bento intentó ofrecer muestras de su inocencia.

La supuesta "prueba bomba"

En una picante charla que tuvo hace algunas semanas este medio con uno de los abogados de Bento, Mariano Cúneo Libarona, el letrado aseguró que el juez acusado explicaría en detalle cuál era su relación con Diego Aliaga.

Es uno de los nudos de la causa, ya que Aliaga fue asesinado el año pasado en un crimen que todavía causa intriga. Sobre todo porque el muerto decía ser la "mano derecha" del juez y registró numerosas comunicaciones con él vía Telegram. Diego Aliaga fue asesinado el año pasado.

Parece que Bento no habló de Aliaga en su intervención. Sobre su patrimonio y sus viajes, afirmó haber brindado certificaciones de contadores y documentos (declaraciones juradas, escrituras y constancias de bancos) para explicar cómo consiguió sus inmuebles y por qué pasó tanto tiempo fuera de la Argentina estando en funciones. Para la defensa, fue una exposición contundente. Para la fiscalía, una respuesta parcial.

En la mencionada entrevista a Cúneo Libarona, el letrado también prometió que iba a demostrar por qué Bento va casi siempre al mismo departamento "prestado" en Miami. Fuentes indican que el declarante no se refirió a ese punto, como tampoco alcanzó a explicar por qué no quiere entregar su teléfono a las autoridades ni los motivos por los que no utiliza tarjetas de crédito emitidas en Argentina.

Y está la supuesta "prueba bomba" que, según la defensa de Libarona y Gustavo Gazali, "sorprendió a todos". Se trata de un audio atribuido a uno de los principales testigos en el expediente, Diego Barrera. ¿De quién se trata? Es uno de los detenidos por el crimen de Aliaga: está preso al igual que su pareja, sus dos hijos y el chofer de la empresa familiar.

Este diario se comunicó en exclusiva con Barrera

En ese audio, según Bento, Barrera reconocería que la causa fue armada. No es lo que escucharon otras personas presentes en la audiencia, por lo que habrá que peritar el material para ver qué valor tiene. En medio de la disputa, la fiscalía habría pedido que se cite a declarar al detenido pero la defensa se opuso. Aún no se sabe si lo van a convocar.

Por lo pronto, este diario se comunicó en exclusiva con Barrera para pedirle que ratificara -o no- lo que afirma Bento. En el video a continuación puede escucharse lo que respondió:

Preguntas y respuestas

Como se ve, las versiones son muchas y variadas. Se dice que Bento no aceptó preguntas del fiscal ni del juez. Sus representantes, por otro lado, dicen que "la rompió".

Lo concreto es que Bento fue el último de los más de 20 imputados de la causa en declarar. A partir de ahora, el juez Eduardo Puigdéngolas tiene, en teoría, 10 días para resolver si confirma los procesamientos, opta por el sobreseimiento o declara la falta de mérito.

En otros términos: falta muy poco para que el caso más resonante del año tenga otro de sus giros cruciales.