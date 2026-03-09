La amenaza de Estados Unidos a Irán: "No nos detendremos hasta que se rindan"

Live Blog Post

Irán acusa a los países europeos de facilitar los ataques de Estados Unidos e Israel

El Gobierno de Irán acusó a varias potencias europeas de haber contribuido a generar el escenario que derivó en los recientes ataques militares de Estados Unidos y Israel contra la República Islámica, en el marco de la creciente crisis en Medio Oriente.

La denuncia fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante su conferencia de prensa semanal, en la que apuntó directamente contra la postura adoptada por países europeos en el ámbito internacional.

“Lamentablemente, los países europeos han contribuido a crear estas condiciones”, afirmó el funcionario, quien cuestionó la posición de gobiernos como el de Francia frente al conflicto.

Según Baqaei, en lugar de defender el respeto al derecho internacional, los países europeos optaron por respaldar la presión impulsada por Washington en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en relación con el debate sobre el posible restablecimiento de sanciones contra Teherán.

“En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de plantar cara a la intimidación y los excesos de Estados Unidos, se pronunciaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el debate sobre el restablecimiento de las sanciones, y todo ello en conjunto animó a las partes estadounidense y sionista a seguir cometiendo sus crímenes”, sostuvo el portavoz.