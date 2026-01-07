Presenta:
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también participó en la rueda de prensa del pasado 3 de enero donde se ofrecieron detalles de la captura de Maduro.
Estados Unidos adelantó cómo será la transición de poder en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

A cinco días de la caída del exdictador Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta un clima de alta tensión política con Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La incertidumbre y la presión internacional marcan el quinto día después de la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez al frente del país como presidenta interina y con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, vigilando de cerca la sucesión del poder para garantizar que el proceso se desarrolla de forma moderada y sin nuevas confrontaciones armadas.

Rodríguez fue designada oficialmente como jefa del Ejecutivo tras la orden de la Corte Suprema venezolana y el respaldo del alto mando militar local, en un marco de fuerte supervisión y presión externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Washington estará atento al desarrollo del proceso político y ha manifestado que la transición debe ser moderada y ordenada, con un enfoque en la estabilidad y el fin de posibles nuevas confrontaciones armadas en el país caribeño.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Congreso para explicar la hoja de ruta que Washington espera implementar en Venezuela tras la caída del exdictador Nicolás Maduro. Rubio describió un plan de tres etapas centrado en la estabilización del país, la recuperación económica y política, y finalmente una transición institucional más amplia.

Rubio subrayó que el primer paso es asegurar la estabilización de Venezuela, evitando que la nación caiga en el caos después de la inestabilidad política que siguió al desplazamiento de Maduro. Para lograrlo, dijo que Estados Unidos utiliza lo que denominó una “cuarentena” del petróleo venezolano, una estrategia que según él otorga una influencia significativa sobre las autoridades transitorias del país sudamericano al limitar el movimiento y uso de crudo sancionado.

marco rubio sobre Venezuela

En su exposición, Rubio detalló que parte de esa estrategia implica el control y la incautación de cargamentos de petróleo que no pueden ser movilizados debido a sanciones y órdenes judiciales estadounidenses, generando así palancas de presión para respaldar las metas de estabilidad.

Tres fases para Venezuela

Según Rubio, la primera fase de la transición se centra en consolidar la calma política y social. Más adelante, la segunda fase estará orientada a la recuperación económica, con la participación de empresas estadounidenses y de otras naciones en el mercado petrolero venezolano de manera justa, lo que, según él, permitiría revitalizar sectores clave y atraer inversiones. Asimismo, Rubio señaló que este periodo incluirá esfuerzos para promover un proceso de reconciliación nacional que pueda conducir a la amnistía y liberación de opositores encarcelados, así como su eventual retorno para reconstruir la sociedad civil venezolana.

Finalmente, la tercera fase será la transición política formal, concebida para consolidar estructuras de gobierno más representativas y sostenibles. Rubio añadió que estas fases pueden solaparse en su aplicación, aunque enfatizó que cada una tiene objetivos bien definidos para lograr una transición ordenada.

En plena tensión, así fue el momento en que Estados Unidos interceptó el buque petrolero ruso

Buque ruso interceptado
Trump arremetió contra la OTAN y aseguró que sin Estados Unidos “Rusia tendría toda Ucrania”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica internacional con un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde lanzó duras críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y reivindicó su rol como garante de la seguridad global.

“Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, estaban en el 2% del PIB y la mayoría no pagaba sus cuentas, hasta que llegué yo”, escribió Trump. En el mismo mensaje, aseguró que Estados Unidos “ingenuamente” cubría los gastos de defensa de la alianza y que fue su gestión la que llevó a los países miembros a elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno.

Donald Trump

El mandatario afirmó que, pese a que muchos sostenían que ese objetivo era imposible, los países aliados “pagan inmediatamente” gracias a su intervención. “Sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos”, sostuvo, en un tono marcadamente personalista.

Trump también se adjudicó un rol clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo”, afirmó, al tiempo que recordó que durante su liderazgo “terminé ocho guerras” y que, pese a ello, Noruega —país miembro de la OTAN— decidió no otorgarle el Premio Nobel de la Paz.

Corina Machado asegura que está lista para gobernar Venezuela pese a las dudas de Donald Trump

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró estar preparada para gobernar Venezuela y que su coalición tiene la legitimidad para hacerlo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda su liderazgo en medio de la transición política que vive el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

corina machado

Machado, exlegisladora y figura prominente del antichavismo, sostuvo en una entrevista con el canal estadounidense CBS que los ciudadanos venezolanos ya “han elegido” a quienes deberían asumir el gobierno tras la salida de Maduro, y subrayó que su coalición está “lista y dispuesta a servir a nuestro pueblo”.

La dirigente recordó que, durante las elecciones presidenciales de 2024, ella ganó las primarias opositoras, pero fue impuesta la candidatura del diplomático retirado Edmundo González luego de que el Gobierno de Maduro le prohibiera postularse. A pesar de ello, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como presidente electo tras cuestionarse el recuento de votos oficial.

Estados Unidos le exigió a Diosdado Cabello colaborar con la transición

diosdado cabello

Estados Unidos intensificó su supervisión sobre la transición política en Venezuela al exigir al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que coopere con la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez y no ponga en riesgo la estabilidad del país. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para gestionar el cambio de poder tras la captura del exlíder chavista Nicolás Maduro, durante una operación militar dirigida por Estados Unidos a principios de enero de 2026.

Estados Unidos intenta interceptar un buque petrolero ruso y crece la tensión

Estados Unidos intenta interceptar un petrolero ruso en el Atlántico Norte. Según informa The Wall Street Journal (WSJ) el Kremlin envió un submarino para escoltar el barco, que intenta llegar a tiempo para evitar el abordaje de las tropas norteamericanas.

Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú envió un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

