Donald Trump apuntó contra los "fanáticos" de la OTAN: "Sin mí, Rusia tendría ahora toda Ucrania"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la OTAN en sus redes sociales, atribuyéndose el fin de las guerras mundiales.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica internacional con un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde lanzó duras críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y se auto-reivindicó como garante de la seguridad global.

“Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, estaban en el 2% del PIB y la mayoría no pagaba sus cuentas, hasta que llegué yo”, escribió Trump en Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que Estados Unidos “ingenuamente” cubría los gastos de defensa de la alianza y que fue su gestión la que llevó a los países miembros a elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno.

Captura de pantalla 2026-01-07 122203 Donald Trump posteó sobre la OTAN. Captura Truth Social En ese sentido, Trump aseveró que, pese a que muchos sostenían que ese objetivo era imposible, los países aliados “pagan inmediatamente” gracias a su intervención. “Sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos”, sostuvo, en un tono marcadamente personalista.

Trump se adjudicó el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania “Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo”, sostuvo Trump en el posteo. Como si fuera poco, subrayó: “Recuerden también que yo solo puse fin a 8 guerras, y Noruega, miembro de la OTAN, tomó la tonta decisión de no concederme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas”.