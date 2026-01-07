Estados Unidos le exigió a Diosdado Cabello colaborar con la transición en Venezuela o enfrentará consecuencias

El gobierno de Estados Unidos pidió al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que coopere con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Estados Unidos intensificó su supervisión sobre la transición política en Venezuela al exigir al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que coopere con la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez y no ponga en riesgo la estabilidad del país. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para gestionar el cambio de poder tras la captura del exlíder chavista Nicolás Maduro, durante una operación militar dirigida por Estados Unidos a principios de enero de 2026.

Según fuentes citadas por Reuters, funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello que si no respalda la gestión de Rodríguez y la transición ordenada del gobierno, podría correr “la misma suerte” que Maduro, quien fue detenido por las fuerzas estadounidenses y llevado ante la justicia en ese país.

Estados Unidos presiona una bomba Cabello, uno de los dirigentes más influyentes dentro del antiguo régimen chavista y responsable de las fuerzas de seguridad, ha sido visto con preocupación por Washington debido a su historial de represión y rivalidad con Rodríguez. Funcionarios estadounidenses consideran que su negativa a colaborar podría frustrar los planes de consolidar una nueva etapa política en Venezuela.

El gobierno estadounidense ha elevado la presión diplomática bajo la administración del presidente Donald Trump, buscando asegurar que figuras clave dentro del antiguo aparato de poder apoyen la continuidad institucional y la transición hacia un gobierno que cumpla con las prioridades de seguridad, reactivación económica y estabilidad en el país sudamericano.