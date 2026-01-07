Estados Unidos intercepta un buque petrolero ruso y crece la tensión pos caída de Maduro

El petrolero ruso fue intercepatado en una operación destinada a frenar el accionar de buques sancionados. Rusia intentó escoltar la nave con un submarino y otros medios navales.

Estados Unidos interceptó un petrolero ruso frente a las costas de Venezuela. Según informa The Wall Street Journal (WSJ) el Kremlin envió un submarino para escoltar el barco, aunque no llegó a tiempo para evitar el abordaje de las tropas norteamericanas.

Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú envió un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo persiguió hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo (la conocida como flota fantasma), incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

La tripulación del buque repelió un intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a "Marinera" y cambió su matrícula a rusa.