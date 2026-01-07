Fuerte advertencia de EE.UU.: las decisiones de Delcy Rodríguez se tomarán desde Washington

Karoline Leavitt afirmó que Estados Unidos mantiene el control político sobre las autoridades interinas de Venezuela y remarcó que las decisiones clave se toman desde Washington.

La portavoz de Estados Unidos aseguró que la administración de Donald Trump tomará las decisiones en Venezuela.

Este miércoles, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe, después de que Estados Unidos interceptara un buque petrolero ruso que escapaba de Venezuela, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que todas las decisiones de Delcy Rodríguez como presidenta serán dictadas desde Washington.

“En relación a Venezuela, la administración de Trump, a cargo del secretario Marco Rubio, el vicepresidente y todo el equipo de seguridad nacional, están en comunicación con las autoridades interinas de Venezuela”, comenzó explicando la portavoz.

Allí comentó: “El presidente seguirá en una coordinación directa con estas autoridades interinas y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”.

Karoline Leavitt aseguró que Estados Unidos tomará las decisiones en Venezuela Estados Unidos y “el poder por sobre las autoridades venezolanas” Además, expresó que Estados Unidos tiene “el poder máximo por sobre las autoridades interinas en Venezuela en este momento”.