Cuántos presos políticos deberá liberar Venezuela tras el anuncio de Jorge Rodríguez

MDZ accedió al listado de los presos políticos divididos por país a los que deberá liberar Venezuela.

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de un proceso de liberación de presos políticos, una medida que comenzó a concretarse pocas horas después con la difusión de los primeros nombres de personas excarceladas, donde MDZ, pudo acceder al listado de cantidad de detenidos por país.

Según lo informado oficialmente, el operativo se desarrolla de manera progresiva y contempla la liberación de aproximadamente mil detenidos, en un esquema que se extenderá hasta este viernes 9 de enero.

El anuncio tomó mayor relevancia tras la difusión de un listado que segmenta a los presos políticos según su nacionalidad, lo que permitió dimensionar el alcance internacional de las detenciones. De acuerdo con ese relevamiento, entre los encarcelados se registran ciudadanos de más de veinte países, con una presencia significativa de personas de origen colombiano, español e italiano, además de casos con doble nacionalidad venezolana.