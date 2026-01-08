Uno por uno, los primeros presos políticos que liberó Venezuela tras el anuncio
Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunciara la liberación de presos políticos, comenzó a trascender quiénes fueron los primeros en quedar libres.
Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de presos políticos. Poco más tarde, se anunciaron los primeros nombres de quienes quedaron libres. Se estima que se liberaran aproximadamente mil personas y terminará este viernes 9 de enero.
El listado de los primeros presos políticos liderados en Venezuela
- Enrique Márquez (Venezuela)
- Rocío San Miguel (Hispano venezolana)
- Sofía Sahagún (hispano-venezolana)
- Javier Tarazona (Venezuela)
- Juan Pablo Guanipa (Venezuela)
- Fredy Superlano (exdiputado de Venezuela)
- Jesús Armas (activista político de Venezuela)
- Dignora Hernández (exdiputada de Venezuela)
- Henry Alviarez (activista venezolano)
- Rafael Tudares (yerno de Edmundo González Urrutia)
- Roland Carreño (opositor venezolano)
- Nakary Ramos (periodista venezolana)
- Biagio Pilieri (activista venezolano)
- María Oropeza (activista venezolana)
- Nicmer Evans (director de un medio de comunicación en Venezuela)
- Lewis Mendoza (activista venezolano)
- Josnar Baduel (activista venezolano)
- Carlos Luis Rojas (periodista venezolano)
- Jose María Basoa (activista vasco español)
- Andrés Martínez Adasme (activista vasco español)
- Miguel Moreno Dapena (periodista español)
- Ernesto Gorbe Cardona (español)
- Nataly Ramos
Noticia siendo actualizada...