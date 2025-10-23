Receta de gorditas de chicharrón caseras: auténtico sabor mexicano
Prepara esta receta paso a paso de gorditas de chicharrón, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Las gorditas de chicharrón son una receta tradicional llena de sabor y textura. Con masa suave y relleno crujiente, son ideales para desayunos, almuerzos o celebraciones. Siguiendo este paso a paso podrás disfrutar de unas gorditas auténticas que reflejan la riqueza de la gastronomía popular de México.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas gorditas de chicharrón perfectas
Rinde 6 porciones:
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado.
- ½ taza de agua (aproximadamente).
- 200 g de chicharrón prensado.
- Sal al gusto.
- Aceite vegetal para freír o asar.
- Opcional: salsa, crema, lechuga, queso rallado para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un bol, mezcla la masa con el agua y una pizca de sal hasta obtener una masa suave y manejable.
- Divide la masa en 6 porciones iguales y forma bolas.
- Aplana cada bola formando un disco de aproximadamente 1 cm de grosor.
- Haz un pequeño hueco en el centro de cada disco y rellena con el chicharrón prensado.
- Cierra los bordes para cubrir el relleno y vuelve a aplastar ligeramente hasta obtener la forma de gordita.
- Calienta un comal o sartén con un poco de aceite y cocina las gorditas por ambos lados hasta que estén doradas y cocidas.
- Sirve calientes y acompaña con salsa, crema, lechuga o queso rallado al gusto.
De la cocina a la mesa
Las gorditas de chicharrón son un ejemplo delicioso de la cocina mexicana tradicional, combinando la suavidad de la masa con la textura crujiente del relleno. Prepararlas en casa permite controlar la frescura de los ingredientes y ajustar el sabor al gusto. Son ideales para compartir en familia o como antojo callejero en casa. Además, se pueden personalizar con distintos acompañamientos, como salsas picantes, queso, crema o vegetales frescos, creando combinaciones únicas. ¡A disfrutar!