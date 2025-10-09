Día del Queso Azul: receta para disfrutar del sabor intenso que conquista el mundo

Con su inconfundible aroma y vetas azuladas, el queso azul nació en Francia —con variedades emblemáticas como el Roquefort, el Bleu d’Auvergne o el Fourme d’Ambert—, aunque hoy se elabora en distintos rincones del mundo, incluyendo Argentina .

Su sabor intenso y salado lo convierte en un ingrediente estrella para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente: se disfruta tanto en una tabla de quesos como en salsas, pastas, carnes, ensaladas o postres.

En Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, muchos restaurantes incorporan el queso azul en sus menús, aprovechando su potencia para realzar sabores.

Algunos espacios gourmet ofrecen versiones de gnocchi con salsa de queso azul y nueces, hamburguesas con toque ahumado y blue cheese, o ensaladas con peras caramelizadas y reducción de aceto.

El queso azul también gana protagonismo en propuestas más innovadoras, como pizzas con higos y miel o risottos cremosos con espinaca y un toque de vino blanco.

Celebrar su día puede ser la excusa perfecta para salir a comer o animarse a preparar una receta en casa.

Receta: penne con salsa cremosa de queso azul y nueces

Ingredientes (para 2 porciones):

200 g de pasta corta (penne o rigatoni)

100 g de queso azul

150 ml de crema de leche

1 cucharada de manteca

1 diente de ajo picado

1 puñado de nueces troceadas

Pimienta negra y sal a gusto

Perejil fresco (opcional)

Preparación:

Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservar una taza del agua de cocción.

En una sartén, derretir la manteca y saltear el ajo unos segundos.

Agregar la crema y el queso azul desmenuzado. Cocinar a fuego suave hasta que el queso se funda por completo.

Incorporar la pasta cocida y mezclar bien. Si la salsa está muy espesa, añadir un poco del agua de cocción.

Sumar las nueces troceadas y condimentar con pimienta negra.

Servir caliente, con un toque de perejil picado por encima.

queso azul (2)

Un placer de sabor inconfundible

El queso azul divide opiniones, pero también genera devoción. Su equilibrio entre intensidad y cremosidad lo vuelve un ingrediente perfecto para quienes buscan nuevas experiencias de sabor.

Y el 9 de octubre, más que un simple día en el calendario, se convierte en una invitación a disfrutarlo sin culpa: en una pasta, sobre una tostada o incluso acompañado de una copa de vino blanco o espumante.