Receta de ensalada de pulpo a la mexicana fácil y refrescante

Esta receta fresca y colorida es ideal para el verano, ya que combina sabores marinos con ingredientes típicos de la cocina mexicana. La receta de ensalada de pulpo a la mexicana destaca por su ligereza, su toque cítrico y su facilidad de preparación, perfecta para disfrutar en días calurosos.

Esta receta combina técnicas sencillas con ingredientes tradicionales de la cocina mexicana.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Coloca el pulpo cocido y troceado en un recipiente amplio.

2- Agrega el jitomate, la cebolla, el pepino y el chile serrano.

3- Incorpora el aguacate y el cilantro con cuidado para no machacarlos.

4- Vierte el jugo de limón y el aceite de oliva.

5- Sazona con sal y pimienta al gusto.

6- Mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

7- Refrigera durante 20 minutos antes de servir para intensificar los sabores.

La receta de ensalada de pulpo es popular en zonas costeras durante el verano.

De la cocina a la mesa

Esta receta de ensalada de pulpo a la mexicana es una opción ideal para el verano, ya que ofrece frescura, sabor y valor nutritivo en cada bocado. Su preparación sencilla permite disfrutar del pulpo de una forma ligera y saludable, resaltando ingredientes frescos y cítricos. Es perfecta como entrada, plato principal ligero o incluso como acompañamiento en reuniones al aire libre. Además, puedes servirla con tostadas, galletas saladas o acompañarla con arroz blanco para una comida más completa. Sin duda, es una receta versátil que se adapta a distintos gustos y ocasiones. ¡A disfrutar!