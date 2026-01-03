Receta de ensalada de pulpo a la mexicana fácil y refrescante
Prepara esta receta paso a paso de ensalada de pulpo a la mexicana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta fresca y colorida es ideal para el verano, ya que combina sabores marinos con ingredientes típicos de la cocina mexicana. La receta de ensalada de pulpo a la mexicana destaca por su ligereza, su toque cítrico y su facilidad de preparación, perfecta para disfrutar en días calurosos.
Ingredientes para una ensalada de pulpo perfecta
Rinde 4 porciones.
- 800 g de pulpo cocido y cortado en trozos.
- 2 jitomates medianos, picados.
- ½ cebolla morada, picada finamente.
- 1 pepino mediano, pelado y picado.
- 1 chile serrano, finamente picado.
- 2 aguacates medianos, en cubos.
- ¼ taza de cilantro fresco, picado.
- Jugo de 4 limones.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Coloca el pulpo cocido y troceado en un recipiente amplio.
2- Agrega el jitomate, la cebolla, el pepino y el chile serrano.
3- Incorpora el aguacate y el cilantro con cuidado para no machacarlos.
4- Vierte el jugo de limón y el aceite de oliva.
5- Sazona con sal y pimienta al gusto.
6- Mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
7- Refrigera durante 20 minutos antes de servir para intensificar los sabores.
De la cocina a la mesa
Esta receta de ensalada de pulpo a la mexicana es una opción ideal para el verano, ya que ofrece frescura, sabor y valor nutritivo en cada bocado. Su preparación sencilla permite disfrutar del pulpo de una forma ligera y saludable, resaltando ingredientes frescos y cítricos. Es perfecta como entrada, plato principal ligero o incluso como acompañamiento en reuniones al aire libre. Además, puedes servirla con tostadas, galletas saladas o acompañarla con arroz blanco para una comida más completa. Sin duda, es una receta versátil que se adapta a distintos gustos y ocasiones. ¡A disfrutar!