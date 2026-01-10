Receta de enmoladas de pollo: un clásico mexicano para cualquier ocasión

Esta receta de enmoladas es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y tradicionales. Las tortillas bañadas en mole , rellenas y acompañadas de ingredientes sencillos, crean un plato reconfortante, lleno de historia y perfecto para una comida especial en casa.

Cada región de México adapta la receta de enmoladas según su tipo de mole.

1- Calienta el mole en una cacerola a fuego bajo.

2- Agrega poco a poco el caldo de pollo hasta obtener una salsa espesa y homogénea.

3- Ajusta de sal y mantén el mole caliente.

4- Calienta el aceite en una sartén y pasa rápidamente las tortillas por ambos lados, sin dorarlas demasiado.

5- Sumerge cada tortilla en el mole caliente para que se impregne bien.

6- Rellena las tortillas con el pollo deshebrado.

7- Dobla las tortillas y colócalas en un plato.

8- Baña con más mole por encima.

9- Decora con queso fresco, cebolla morada y ajonjolí antes de servir.

La receta tradicional se sirve comúnmente en celebraciones familiares y festividades.

De la cocina a la mesa

La receta de enmoladas es una excelente forma de disfrutar el mole de manera sencilla y tradicional. Su preparación no requiere técnicas complejas, pero el resultado es un platillo lleno de profundidad y sabor. Las enmoladas son ideales para una comida familiar o una celebración especial, ya que se pueden acompañar con arroz blanco, frijoles refritos o una ensalada fresca. Además, esta receta permite adaptaciones según el tipo de mole o relleno que se prefiera, manteniendo siempre su esencia auténtica y reconfortante. ¡A disfrutar!