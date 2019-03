Mirtha Legrand ya no competirá con Andy Kusnetzoff los sábados por la noche

El 2018 fue muy especial para Mirtha Legrand: decidida a celebrar los 50 años de su histórico ciclo de almuerzos televisados, la diva estuvo más atenta que nunca a dejar en claro que su vigencia permanece intacta. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano los sábados por la noche, cuando su competencia directa, el programa de Telefe PH: Podemos Hablar, conseguía imponerse casi invariablemente en la planilla de rating.

Por eso, de cara al comienzo de una nueva temporada de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, la conductora aceptó darse una tregua y adelantar el horario de su envío de los sábados, para no tener que medirse con el ciclo de Andy Kusnetzoff. Así lo confirmó ella misma, en diálogo con El espectador, en CNN Radio Argentina.

Sin embargo, la diva le encontró rápidamente el lado positivo al cambio, que la ubicaría en la franja que va de las 20 a las 22. "Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más", indicó. "Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho [Viale, nieto y productor] me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: 'Ay, sí, me gusta el horario de las 20'".

Legrand no pudo precisar cuándo se producirá su regreso a la televisión. "En principio, iba a ser a fin de mes, pero no sé si llegan a terminar el decorado", confió antes de lanzar una pícara carcajada. " El martes me voy a reunir con mi equipo de producción y vamos a empezar a tirar nombres de posibles invitados. Queremos tener un muy buen nivel de producción este año ", finalizó.

Fuente: La Nación