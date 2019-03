El 9 de marzo Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con PH, Podemos Hablar aunque sin un condimento extra: la competencia con Mirtha Legrand. Es que tras hacer el programa desde Mar del Plata, la diva se encuentra de vacaciones.

Para la próxima emisión del ciclo, y como tampoco estará La Chiqui, en El Trece decidieron un cambio de estrategia para disputarle el prime time al conductor. Así como la semana pasada lo enfrentaron con el filme Jason Bourne, ahora optaron por utilizar a un todoterreno.

Luego de encontrar un ganador para el millonario Rosco de Pasapalabra, desde la emisora de Constitución programaron un especial del programa conducido por Iván de Pineda para el sábado a la noche, y así competir de manera más fuerte con Andy.

La productora del ciclo de El Trece, conocida en las redes como Krocita, adelantó que Camilo Rubio y Diego Aira, el tercer ganador de Pasapalabra, se enfrentarán en El Rosco en una batalla épica.

Andy, que durante el 2018 fue la gran pesadilla de Mirtha en la batalla por el rating, en enero tuvo un divertido y picante cruce con Juana Viale, la nieta de la conductora, mientras la entrevistaba. En un momento de la charla, la actriz, que protagoniza las obras 40 Días y 40 Noches y El Ardor en Mar del Plata, dijo sobre su abuela: "Hace poquito fui a su programa del domingo, que hace almuerzos y los sábados es a la noche...". Rápido de reflejos, el conductor de PH le tiró: "Ah me parece que sí, el sábado a la noche tiene un programa, no lo pude ver este año pero me contaron". "¡Ahhh! ¡Vos también tenés un programa! Me dijeron que es muy parecido", arremetió la nieta de "La Chiqui", haciendo referencia a formato del programa.

Fuente: Exitoína