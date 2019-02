Moria Casán fulminó a Mirtha Legrand

A pesar de haberse mostrado crítica a algunos aspectos de la gestión de Cambiemos, Mirtha Legrand sigue manteniendo firme su postura. Hace una semana, durante uno de sus clásicos almuerzos, la icónica conductora dijo que volvería a votar a Mauricio Macri y remarcó que “daría su vida para que no vuelva el kirchnerismo”.

Esta no es la primera manifestación que tiene la diva contra el anterior gobierno, al que hace algunos años consideró que era “una dictadura”. Sin embargo, el jueves pasado, mientras se hablaba de si Legrand sería o no invitada al cumpleaños del Presidente al día siguiente, quien salió a criticarla fue la conductora de Incorrectas, Moria Casán.

“Tiene que dar la vida para que resucite su amado hijo, no para que no vuelva el kirchnerismo”, disparó Casán cuando el panel empezó a hablar del tema. Para "La One", las críticas de Legrand al gobierno son falsas: “Mirtha es actriz, mi amor. Eso no se lo cree ni ella. ¿Quién le va a creer que le da vergüenza los pobres del país y después lo vuelve a votar a Macri? No existe. O tenés lástima o cambias de opinión”.

“La televisión es entretenimiento y la señora quiere ganar el rating”, aseguró Moria con su filosa lengua.

"Yo doy mi vida por mi, me la guardo para mí, que no me vampirice nadie. Me parece too much que diga que da la vida. Da tu vida por otra cosa”, concluyó.

Fuente: Exitoína