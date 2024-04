Young Las presentó "No estás", un nuevo single

“No Estás” en el nuevo lanzamiento de Young Las. Con claras referencias al género R&B y a diferencia de sus trabajos anteriores, el single hace referencia al lado más nostálgico del amor, ese que retrata las instancias de duelo que consecutivas a la ruptura, cualquiera sea que tenga amor de por medio.

“Me pregunto por qué no estás, mi amor. Pienso en todo lo que pasamos y ya no estás” cuenta el joven artista Young Las, que, con una identidad muy marcada que nos acerca a los sonidos de The Weeknd, Justin Bieber, Travis Scott y Chris Brown, se proyecta como uno de los artistas argentinos que prometen este año gracias a la producción conceptual de sus obras.

Young Las presentó esta canción que tiene una identidad muy marcada.

No hace una canción y ya: el produce, compone y está atrás de la identidad estética de cada video. En este caso, el azul que predomina en esta pieza audiovisual responde a la emocionalidad propia del color, acompañando las densas emociones negativas que uno atraviesa en estos casos.

Mirá el video de No estás

Con “No Estás”, Young Las da fin a la trilogía con la que se presenta en la escena musical argentina, a través de sus rimas pegadizas y su estilo inconfundible que, definitivamente, no pasará desapercibido