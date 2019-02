Mirtha Legrand: "No invitaré a Mauricio Macri a mi cumpleaños"

Es de público conocimiento que Mirtha Legrand es una clara defensora del Gobierno de Mauricio Macri, siempre lo hizo y confesó haberlo votado en las urnas. Sin embargo, la diva de la televisión argentina no tiene pelos en la lengua y durante varios tramos de los últimos programas, tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece, desde Mar del Plata, no dudó en hablar y criticar duramente fallas en la gestión de Cambiemos.

Y si bien aseguró que "daría su vida para que no vuelva el kirchnerismo", lo cierto es que el pasado viernes 8 de febrero fue el cumpleaños del presidente, y la legendaria conductora no estuvo en la lista de invitados.

Mauricio Macri y Mirtha Legrand

Al parecer, este "ninguneo" enojó a La Chiqui, quien decidió "vengarse". El próximo sábado 23 de febrero Mirtha cumplirá 92. Todos los años hace un gran festejo, sin embargo, en esta oportunidad hará algo más sencillo. Y en diálogo con Crónica confirmó que no participará al presidente de la Nación. "Macri no me invitó a su cumpleaños, entonces yo tampoco lo invitaré al mío. De ningún modo", dijo con firmeza y a su estilo.

Mauricio Macri festejó junto a familiares y amigos en Chapadmalal el viernes pasado, muy cerca de donde se encuentra la diva realizando su programa. Mirtha se encargó de confirmar que ni él ni Juliana Awada se comunicaron con ella para invitarla a la celebración.

Todo indicaría que el motivo de esta decisión es por las últimas críticas públicas que tuvo la conductora sobre el gobierno actual. Y ella opinó que se trató de un "pase de factura". No obstante aseguró que "volvería a votar" al actual mandatario.

Teniendo en cuenta que su hija, Marcela Tinayre, está de vacaciones y no regresará antes del 22 de febrero, Mirtha decidió hacer una celebración "relajada". "Este año invitaré sólo a la familia y algunos amigos. Lo haremos más tranquilo, más aún que Marcela, que es la que siempre organiza, está de viaje y llega justo el día anterior. Por lo tanto no lo haremos en su casa", detalló a este medio, intentando justificar la decisión tomada.

Mirtha Legrand en un anterior festejo de cumpleaños al que asisitió el Presidente Mauricio Macri

El año pasado, en la casa de Marcela, ubicada en Barrio Parque, celebró junto a su hermana melliza Goldie su cumpleaños y en esa oportunidad sí recibió una importante lista de comensales. La relación con Mauricio Macri y su esposa estaba en un buen momento, ya que fueron "invitados de lujo" en esa ocasión.

Entre los más de setenta invitados estuvo también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Marcelo Tinelli y su esposa Guillermina Valdes, Graciela Borges y, como era de esperar, sus nietos Juana y Nacho Viale.

Hablando de su nieto productor, Mirtha realizó un breve comentario sobre la nueva relación amorosa que mantiene su nieto con la actriz Soledad Fandiño: "Nosotros no hablamos de esos temas, mis nietos no cuentan y yo no pregunto. Sólo deseo fervientemente que sean felices".

Fuente: Gastón Samá para Crónica/Diario Show