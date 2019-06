Juan Di Natale reveló los secretos del final de CQC y destrozó a Roberto Pettinato

Luego de su debut al frente de la tercera temporada de Todo tiene un por qué, el programa cultural de la TV Pública, el conductor, Juan Di Natale brindó detalles sobre el final de CQC y liquidó a Roberto Pettinato.

CQC terminó hace más de una década; sin embargo, su final continúa generando debate. Consultado por el ciclo Modo Sábado (Radio Nacional) sobre el tema, dijo: "CQC terminó porque lo levantó canal Trece, también terminó porque lo decidieron los dueños de la marca".

"Para mí fue un error llevar a Pettinato a hacer CQC y hacerlo con un formato diario. Pero les convenía. Yo tenía contrato firmado para hacer la primera temporada, de hecho había llegado a grabar promos. Iba a ser una temporada conducida por 'El Pelado' y yo pero después pasó que 'El Pelado' tenía que quedarse en América. El Trece quería hacer CQC pero quería un trío devuelta y no me querían a mí en el medio y yo no le iba a hacer la segunda a Pettinato, yo sé lo que es fumarse a Pettinato, así que le dije 'yo así no lo hago'".

"Estuvimos tironeando un tiempo con la productora, se portó muy mal conmigo porque creo que tuve más de un gesto de lealtad y bondad en 20 años. Después de eso yo cobré mi año en el contrato sin trabajar esa temporada y al tiempo me llamaron de los ocho escalones, estaba ahí cuando salió el último programa de CQC y yo veía cómo se iba así que me puse un traje negro para despedirlo, nadie lo notó", dijo en nota con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek.

Al preguntarle puntualmente sobre su mala relación con el ex Sumo, Di Natale dijo: "No tengo ganas de hablar de Pettinato. Lo que tenía que decirle a Petinatto lo hice en la cara y fue un hermoso momento porque ademas había testigos, fue en una hamburguesería".

Por último, sobre las internas de los integrantes que se conocieron en el último tiempo entre Daniel Malnatti, Andy Kusnetzoff, El Pelado López y Mario Pergolini, opinó: "Lo que entiendo es que todo el conflicto empieza con la pregunta de Malnatti a Mario Pergolini, capaz los periodistas vieron algo ahí que se podía explotar...A mí me dijeron que El Trece quería a CQC al aire este año pero no comprar la marca. Le pedía a Guebel que lo haga. No sé que fue todo lo que pasó y yo no lo chequee, pero no me parece descabellado que pidan CQC al aire en un año electoral, no sé con qué staff igual".

"No volvería a CQC, me hubiera encantado hundirme con el barco, se planteó una forma de programa que yo ya no podía hacer. Tampoco digo que tenía que conducirlo yo, pero ya personalmente no estaba en condiciones ni tenía ganas a esa altura de hacerle la segunda a Pettinato", concluyó.

