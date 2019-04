La tajante frase de Andy Kusnetzoff sobre CQC

Andy Kusnetzoff fue sorprendido en su propio programa por Dady Brieva cuando éste le consultó por su experiencia en Caiga quien Caiga tras la polémica entre sus exintegrantes y Mario Pergolini.

"¿Qué se siente cuando ves para atrás a ese movilero con hambre, el notero que iba contra el poder, que se paraba y le decía 'borracho' a Gérard Depardieu, que le sacaba un besito a Michelle Pfeiffer y que ahora veía que los demás lo copiaban? ¿Qué sentís, te rechiflás, te ponés loco o decís 'hice escuela'?", preguntó, pícaro, el humorista.

Por lo que Kusnetzoff fue al frente y le contestó: "La verdad que voy a responder muy cortito porque ustedes (por los invitados) quiero que sean los protagonistas, pero me lo recuerdan todos los días, me divierte verlo. En YouTube la gente que no vivió lo que era 'CQC' lo ve y me dice: 'Hay uno que se parece a vos, que hace esto. Me divierte verlo".

Y continuó: "Estoy orgulloso de haber integrado 'CQC' aunque me hubiera gustado formar parte del formato ya que no tuve regalías de eso, que se vendió en todo el mundo. Me hubiera hecho millonario".

"Y después los (ex compañeros) que me fui cruzando me trataron con respeto, y si no había respeto tuve algunos incidentes que fui resolviendo porque me parece importante respetar a los que lo hicieron antes", exclamó.

La pregunta de Brieva no fue casualidad luego del cruce entre Daniel Malnatti y Mario Pergolini. "¿Por qué, de todos los que salían al aire, solo Andy y vos son millonarios?", fue la consulta de Malnatti a Pergolini en TN. Lejos de quedarse callado, éste respondió: "Supongo que…¿Andy es millonario?".

Fuente: Diario Show