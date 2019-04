Malnatti destrozó a Kusnetzoff y puso en duda su patrimonio millonario

Mario Pergolini estuvo de visita en TN Central (TN, a las 19), el programa que conduce Nicolás Wiñazki. Y, además de hablar de actualidad, medios y política, se reencontró con Daniel Malnatti, su ex notero de CQC.

Entre risas, el periodista y el conductor de radio Vorterix (FM 103.1) recordaron sus tiempos de compañeros y rememoraron la época dorada de Mario en la televisión. Y, en ese contexto, Malnatti le realizó una punzante pregunta.

"¿Por qué de todos los que salían al aire en CQC solamente Andy y vos son millonarios?", consultó. "Supongo que...", comenzó a decir Pergolini. Pero rápidamente frenó y aprovechó para chicanear a su colega: "¿Andy es millonario?".

Igualmente, el análisis siguió: "En mi caso, he intentado formar las empresas para poder hacer lo que yo quería. Y también juntarme con gente que también podía hacer lo que quería y yo recibir esos beneficios", explicó.

Y agregó: "Creo que todos hemos trabajado para de alguna forma llevar adelante nuestros proyectos, gerenciarlos, por lo tanto tener nuestras ganancias. Yo no sé si el resto (del equipo de CQC) quería hacer eso exactamente. No sé si Juan (Di Natale) quería hacer eso o si Eduardo (De la Puente) quería hacer eso".

"Creo que hay gente que está para gestionar, pero yo he perdido mucho por ser jefe de mis amigos", concluyó, profundo. Entonces, ante esa declaración, Malnatti aprovechó el momento para hacerle saber el respeto y cariño que le tiene.

"Yo te quería decir que te quiero agradecer realmente, en forma pública, por cómo fuiste como jefe. Obviamente hay muchas cosas para criticarte, como a todos los jefes, pero vos también siempre valoraste a la creatividad y a la persona", le dijo mirándolo a los ojos.

Y, de paso, aprovechó para tirarle un palito a Kusnetzoff. "Te voy a contestar la pregunta que vos no me contestaste", anunció. Y sentenció: "Vos sos millonario porque sos un crack, sos un genio, sos un tipo diferente... Andy no sé por qué".

Fuente: Clarín