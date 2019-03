Calu Rivero le contó a Andy por qué se bajó de un programa de PH el año pasado

A fines de noviembre pasado, Calu Rivero no asistió a la grabación del programa PH Podemos Hablar, Telefe, porque no quería compartir lugar con El Polaco y Federico Bal y además, "porque ella no se sienta en una mesa con golpeadores", le habría dicho su madre a la producción del programa.

El sábado, finalmente, la actriz participó del programa y habló de lo sucedido en aquel momento.

"Fue muy simple y tiene que ver con respetarse y permitirse estar donde una se va a sentir cómoda para hablar. No me sentía cómoda para hablar de mi personaje en Campanas en la noche, Luciana, que había sido abusada por su pareja, maltratada... Hablar de eso frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema, no me parecía cómodo", concluyó.

En otro momento del programa, la actriz afirmó que fue "abusada por el sistema y el machismo".

Fuente: Primicias Ya