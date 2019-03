"Esto no es la presentación de un libro, es la celebración de un sueño cumplido". Con estas palabras Calu Rivero presentó en sociedad su libro autobiográfico.

Gonzalo Bonadeo, Luciana Peker y Franco Torchia, entre otros, se encargaron de leer algunos de los capítulos de la publicación en la que la actriz, entre otros temas, relata cómo vivió el acoso de Juan Darthés.

La tapa del libro que presentó Calu Rivero

La autobiografía, de 304 páginas y editado por Editorial Planeta, tiene como particularidad que no lleva título. En la tapa muestra una línea para completar y dice textualmente "Poner título aquí".

"Sea lo que sea que pienses, o sientas o conozcas sobre mí, te ofrezco el título de este libro para que lo terminemos entre todos", indica el particular libro que ya está a la venta.

Peker fue la encargada de escribir el prólogo del libro de la "it girl" de 31 años. "Calu es pionera y parte de la revolución de las hijas, las jóvenes, las mujeres; la revolución del deseo vuelto propio y hecho palabra. Su conquista fue imponer el No es No en la pantalla argentina, salir del clóset del silencio", escrbió.

Mientras la actriz está en plena promoción de su libro, se conoció el precio de la publicación para el público: 899 pesos.

Polémica por el precio del libro de Calu Rivero

Fuentes: Diario Show y Primicias Ya