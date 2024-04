Darío Lopilato contó cómo fue su divertido encuentro con Furia de Gran Hermano hace varios años atrás

Sin lugar a duda, Furia se ha convertido en un verdadero fenómeno en la actual edición de Gran Hermano. Con muchas chances de llegar a la final, y de ser la nueva ganadora del reality, son varias las repercusiones que se generan tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.

Así lo confirmó nada más y nada menos que Darío Lopilato, quien reveló cómo fue el divertido encuentro que protagonizó junto a la "hermanita".

Durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), el actor fue consultado por este encuentro. Recordemos que el actor estuvo conduciendo en 2022 un programa de citas llamado Flechazo Amor Oculto por la pantalla de El Nueve. Ahí se conocieron con Furia, quien estuvo participando del ciclo.

Furia, la participante con más chances de quedarse con esta edición de Gran Hermano.

"El programa era que de pronto si vos llegabas a la final y te elegías con una pareja, hacías match, se tenían que dar un beso por 30 segundos y te llevabas una bolsa de plata", recordó el actor sobre cómo era la dinámica del programa.

Luego, contó su ida y vuelta con Furia: "Me acuerdo que me acerco, le hago una pregunta intimista, de lo que pasaba ahí, no recuerdo qué le digo y ella hace un silencio, me mira a los ojos y me dice: ‘que lindos ojos que tenes’. Y yo le dije ‘vos también tenes muy lindos ojos’, porque es verdad, tiene unos ojazos", recordó Lopilato.

Darío Lopilato recordó su desopilante encuentro con Furia

"En ese programa ella iba directo, con las preguntas no tenía filtro y era muy divertido", agregó. "Se veía que se iba a armar una pareja pero al final no. Pero era muy lindo porque se iban eligiendo parejas, de lo que ibas escuchando, las historias personales, creo que ella no lo eligió a él", recordó.