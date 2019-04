El reencuentro entre Andy Kusnetzoff y Guillermo López tras el escándalo que generó una pregunta que Daniel Malnatti le hizo a Mario Pergolini en TN Central (TN, a las 19), el programa que conduce Nicolás Wiñazki, fue sumamente comentado en las redes.

De hecho, el propio Malnatti se refirió al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde lo siguen casi 29.000 usuarios, y aprovechó este domingo de Pascuas para dedicarle unas irónicas palabras a sus colegas y ex compañeros de trabajo.

Es que, los ex noteros de Caiga quien caiga no solo limaron asperezas este sábado en PH, Podemos hablar (Telefe, a las 22) sino que también se refirieron al polémico ida y vuelta que Malnatti y Pergolini protagonizaron al hablar de Kusnetzoff.

"¿Por qué de todos los que salían al aire en CQC solamente Andy y vos son millonarios?", le había preguntado el periodista de Telenoche (El Trece, a las 20) a su ex jefe.

"¿Andy es millonario?", respondió con picardía el director de Vorterix, sin dar ninguna respuesta concreta. Pero su ex cronista fue al hueso y expresó: "Te voy a contestar la pregunta que vos no me contestaste... vos sos millonario porque sos un crack, sos un genio, sos un tipo diferente... Andy no sé por qué".

Dicho esto se desató la denominada "guerra" de los ex CQC y muchos hablaron al respecto. En tanto, Kusnetzoff y López aprovecharon la ocasión para dejar atrás sus diferencias y explicar qué sintieron cuando escucharon la nota de TN Central.

" Lo de Malnatti sí me dolió. Lo tenía como amigo. Cuando él me necesitó, yo estuve. Fue raro ", comentó el presentador de Telefe el sábado.

"Me llamó la atención, porque sé que son amigos, estuvo en tu programa de radio... A mí lo que me hizo ruido es que hoy, cuando la gente no llega a fin de mes, no corresponde hablar de 'millonarios'", agregó el Pelado. Y Andy lo respaldó: "Hay que estar ubicado en esta situación, que es súper difícil".

Dicho esto, Malnatti, quien ya había expresado con un video humorístico que le importaba muy poco "la guerra de los ex CQC", volvió a la carga este domingo con un picante mensaje que escribió en Twitter al lado de una foto de Andy y el Pelado.

"Muy feliz de haber contribuido a la reconciliación de Guillermo Lopez y el Pelado de CQC después (de) haber estado distanciados 10 años sin haberse conocido siquiera. ¡Felices Pascuas! El PH está en orden!", tuiteó el periodista, quien según se entiende se refería al reencuentro entre Kusnetzoff y López, aunque solo se refirió a este último en su tweet.

El irónico tuit de Daniel Malnatti

Fuente: Clarín