Nicole Neumann protagonizó dos fotos impactantes en el interior de la ducha de su hogar en las que hizo gala de un lujoso par de botas texanas al mejor estilo de los clásicos vaqueros del Lejano Oeste de las películas western.

La modelo y panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) posó en topless y con una apretada calza negra que se dio el gusto de estirar al máximo, siendo este probablemente el motivo por el cual tapó el centro de su cola con el emoji de un trueno, para evitar cualquier desliz hot indeseado en la fotografía donde realizó un primer plano de esa respectiva parte de su cuerpo.

“Estoy tan enamorada de mis texanas que no podía ni sacármelas para darme una ducha...... ¿¿o mejor me doy un baño de inmersión?? Estoy indecisa esta noche”, escribió Nicole en su cuenta de Instagram, red social en la que obtuvo más de veinticinco mil “me gusta” en unas horas por sus fotos en el baño.

Las fotos hot de Nicole Neumann en el baño

En el mes de junio, Neumann había desatado un intenso debate en esa misma plataforma luego de que la iluminación de la imagen en la que posó con un traje rojo le haya jugado una mala pasada en la entrepierna. De todas maneras, la polémica y el debate es algo a lo que Nicole está acostumbrada, no solo con sus picantes imágenes, sino también con sutiles indirectas hacia su ex, Fabián Cubero, y la actual pareja de este, Mica Viciconte; y con sus duros posteos en contra de la legalización del aborto en la Argentina. Días atrás, para manifestar una vez más su costado “provida”, la panelista parodió la popular aplicación FaceApp pero utilizando la imagen de una ecografía, y a su lado, la de una niña, en lo que fue claramente un montaje realizado con el objetivo de representar su idea contraria a la de los “pañuelos verdes”. Incluso, la rubia encabezó su publicación con un corazón celeste, símbolo de quienes se enarbolan en el slogan de "salvar las dos vidas".

Fuente: Exitoína