Tras la acusación a Viciconte por maltratar a las hijas de Neumann, mirá lo que dijo Nicole

No cesan los escándalos entre Nicole Neumann y Mica Viciconte. El nuevo conflicto surgió por el testimonio de una vecina de Fabián Cubero y su novia, quien acusa a la ex integrante de Combate de gritarle a Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

"¡Eso es Viciconte de vecina! ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias una noche tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía. ¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!”, le contó por Instagram a Ángel de Brito.

El chat de una vecina de Mica Viciconte, denunciándola enfurecida ante Ángel de Brito

En Nosotros a la mañana, Nicole habló del tema. “Obviamente lo vi. Por supuesto he charlado con ellas y en su momento les he preguntado si estaba todo bien el trato, y siempre me dijeron que sí. La verdad es que no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando para ir a buscarlas y tener otra charla profunda sobre el tema y ver si es así o no. También los chicos muchas veces lloran; Sienna es chiquita, ni idea”, comentó, poniendo paños fríos. Y agregó: "Obvio que me preocupa el tema".

Fuente: Rating Cero