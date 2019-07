La palabra de Nicole Neumann sobre el supuesto maltrato de Mica Viciconte a sus hijas

Hace unos días, Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que le envió una supuesta vecina de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

"¡Eso es Viciconte de vecina! ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias una noche tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía. ¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!", se lee en los mensajes que publicó el periodista.

Obviamente sus dichos generaron una enorme repercusión porque hacen mención "a las nenas", en referencia a Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), las hijas de Nicole Neumann y Cubero.

Y en una nota con LAM, Nicole se refirió al tema “¿Qué hay de cierto, cuánto hay de verdad en eso que cuenta la supuesta vecina de Mica Viciconte?”, le consultaron a la modelo. “Aparentemente, es mentira. Y esperemos que así sea”, contestó.

“¿Por qué aparentemente? ¿Hablaste con Cubero?”, le preguntó Karina Iavícoli. “No, hablo con mis hijas. Y hasta que no aparezcan audios o videos, bueno...”, explicó Nicole, que luego contó cuál fue su reacción cuando apareció la denuncia.

“Era fin de semana, me llegó ese mensaje y se me congeló el alma y el corazón. Directo lo hablé con mis hijas, y ellas desmienten esta situación”, indicó.

Por último, sobre si conocía la identidad de la denunciante, luego de que un cronista de Intrusos asegurara que Viciconte dejó entrever que podría ser una amiga de ella, comentó: “No tengo ni idea quién es”.

Podés ver la entrevista completa a Nicole Neumann a partir del minuto 22 del siguiente video.

Fuente: Primicias Ya