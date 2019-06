Tras haber comparado nazismo con aborto, Nicole Neumann redobla la apuesta

En su intento de criticar a Pampita por su postura frente a la ley de aborto, Nicole Neumann no tuvo mejor idea que apelar al nazismo y realizar una repudiable comparación.

Neumann se indignó con Ardohain por expresarse a favor de la ley que busca la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de no comulgar con la idea, y la llamó "tibia". Para confrontarla, la panelista de Nosotros a la Mañana metió al nazismo.

"No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos (...) Pero las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que necesitamos. Muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", manifestó Pampita en su programa de NET Tv.

Tras sus dichos, Nicole la llamó "tibia" y dijo que quería "quedar bien con Dios y con el diablo". Enterada del comentario de la rubia, la jurado del Bailando mantuvo sus palabras y remarcó que puede "pensar qué se necesita como sociedad más allá de las creencias personales de cada uno".

En respuesta, para desacreditar los dichos de la conductora, Neumann cruzó los límites y lanzó sin dudar: "No me parece coherente una cosa con la otra (...) Es como en su momento haber dicho yo no soy nazi, pero si el nazi quiere matar al judío bueno que lo haga. Me parece un delirio", dijo ante el asombro de sus compañeros.

Después de la polémica, Nicole fue abordada por la cámara de Intrusos y, lejos de arrepentirse, reafirmó sus declaraciones. "Yo hice un comentario sobre una opinión de alguien, no sobre alguien. A ver si entienden cuál es la diferencia", arrancó diciendo, negando un nuevo enfrentamiento con Pampita.

Al plantearle que sus dichos fueron muy polémicos, la panelista tiró: "bánquensela, las cosas son como son". "¿No te arrepentís?", le preguntó el cronista. "Para nada, lo sigo manteniendo obvio. Es poner una comparación de algo insólito con algo insólito", respondió.

Consultada sobre si no cree inoportuna la comparación, dijo: "No. Es muy raro que yo diga algo sin pensarlo o sin sentirlo y me arrepienta. Puede pasar, pero es muy raro".

Por último, al contarle que sus declaraciones fueron consideradas por muchos como antisemitas, expresó: "¿No sería lo contrario, en todo caso? Es muy gracioso como transforman todo en lo contrario a empatía, es muy divertido. La gente escucha lo que quiere escuchar. Es muy gracioso... Está bien, va a seguir siendo así, diga lo que diga. Todo lo contrario a discriminatorio. Pero cada uno escucha lo que tiene ganas de escuchar, así que por mucho que yo aclare, no sirve de nada", cerró.

Fuente: Exitoína