La mamá de Nicole Neumann ganó 130 mil pesos en televisión

Claudia, la madre de Nicole y Geraldine Neumann, participó ayer por la noche del programa "¿Quién quiere ser millonario?" y se llevó 130 mil pesos

La ex representante de la top model en sus inicios sorprendió a todos con su presencia en el ciclo conducido por Santiago del Moro.

"Me encantan esos programas de preguntas y respuestas. Lo había visto hasta en Alemania y me encantaba. Me había anotado con una amiga, porque en un momento se podía ir de a dos, pero nunca nos llamaron. Y acá me llamaron no porque sea la madre de, porque de verdad el productor no lo sabía, cosa que me encantó", explicó.

"Se sufre mucho ahí, yo me fui sabiendo y no aguantaba más. Después me quería matar. La seguridad y la certeza se te van apenas empezás a contestar. En ese sentido puede ser que yo sintiera un poco más de presión que otra gente, yo decía 'si no llego a los 30 me mato, mínimamente el honor'", reconoció sobre su experiencia en el juego.

"Y después lo que sabés, cuando estás ahí no sabés nada, querés reasegurar, usé los comodines al pepe, un espanto. Y me fui sabiendo. Después dije 'qué tarada, cómo me fui con esto si yo lo sabía, pero ya había sufrido tanto que entre esto y nada prefería asegurarme algo'", agregó.