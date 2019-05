Nicole Neumann, en contra del aborto: "Piden que se asesinen personitas"

Hoy, decenas de organizaciones sociales se movilizarán al Congreso para pedir la sanción de una ley que contemple el derecho al aborto. Por esto, Nicole Neumann volvió a pronunciarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Estamos hablando de vidas. No me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Qué estamos pidiendo silenciosamente que se asesinen personitas que no tienen decisión? No entiendo. Me parece un cachivache", aseguró la modelo en una entrevista realizada por el programa Los Ángeles de la Mañana, en El Trece.

Recordemos que este martes, se presentará por octava vez ante el Congreso Nacional un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Nucleadas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, distintas organizaciones sociales y políticas trabajaron en un nuevo texto que plantea modificaciones con respecto al proyecto que en 2018 logró media sanción en Diputados, pero no consiguió consenso en el Senado.

"Son temas para tratar seriamente, no para hacer festivales. Es un tema muy delicado", cuestionó Neumann.

La panelista explicó que su posición responde a su "filosofía de vida". Y dijo: "Así como defiendo los animales y dejé de comer carne, obviamente voy a defender la vida de un ser humano inofensivo".

La postura pública de la modelo no es nueva. De hecho, esta mañana publicó una serie de mensajes en redes sociales que generaron una fuerte polémica: "Realmente me impresiona mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente, pidiendo a gritos el asesinato silenciosos y aceptado".

En tanto, calificó la legalización del aborto como un "acto de crueldad suprema". "La pedantería de decidir cuándo quitar la vida y el último latido en su viente", acusó.

Neumann sugirió que el reclamo masivo podría ser para "pedir educación, prevención y enseñar a usar su cuerpo con conciencia y libertad". "Libertad de cuidarse para, primero, no enfermarse ni enfermar después a otros sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que esa consecuencia de disfrutar libremente no puede ser una ni dos", continuó. "Salvemos las dos vidas", dijo, recordando el spot de la campaña en contra del aborto legal.

Neumann recordó el aborto en la Argentina no es punible "en casos de violación o muy extremos". "Que se cumpla en tiempo y forma cuando la situación inevitablemente lo requiera. Esa también puede ser una exigencia", reflexionó.