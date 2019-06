Nicole Neumann opinó acerca de la postura de Pampita sobre el aborto

El debate mediático sobre el aborto tiene a dos figuras que hacen contrapunto. Nicole Neumann, por un lado, está en contra de la legalización, mientras que Pampita aseguró que "la sociedad necesita esa ley".

En Nosotros a la mañana, Tomás Dente publicó un audio de Nancy Pazos, quien le dijo a Nicole que "mire las declaraciones de Pampita, que tiene sensibilidad y empatía con otras mujeres".

La modelo, entonces, se encargó de criticar la postura de su "enemiga". "La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad. Es como ‘en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga’. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo”, aseguró.

Pero eso no fue todo. Nicole también se encargó de hablar de Nancy Pazos, cuyo novio, Ignacio Iparraguirre, forma parte de una familia que tiene un coto de caza.

"¿Qué se puede esperar de una persona que simpatiza también con gente que tiene cotos de caza? Todo va por la vía del asesinato, asesinamos animales, bebés. Si eso es ser empático… Yo creo que soy lo más empático que hay hacia todos los seres vivos”, manifestó.

Fuente: Rating Cero