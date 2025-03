La increíble cifra que Luciana Salazar tiene en carteras y es casi tanto como un departamento

A pesar de estar distanciada de los medios, Luciana Salazar costea grandes lujos en su día a día. Desde tardes de merienda con su hija Matilda hasta vacaciones en familia con sus amigos más cercanos, la modelo no escatima en gastos y muestra lo mejor de su extravagante estilo de vida en su Instagram. Uno de sus posteos más llamativos incluye un vistazo a la pequeña fortuna que Luciana Salazar amasó en carteras de lujo, y se conoció cuánto le costaron.

En un corto video celebrando su cumpleaños, la actriz y cantante argentina posó en bikini dentro de su enorme vestidor. En el fondo de la toma, se puede ver el estante con puertas de vidrio donde guarda su impresionante colección de carteras. En medio del reclamo de Luciana Salazar a Martín Redrado por el cuidado de su hija, los expertos en moda de Diez Pasarelas revelaron a la Revista Pronto cuántos millones tiene la rubia en accesorios.

La pequeña fortuna en carteras de Luciana Salazar

Analizando la foto de Luciana Salazar, los especialistas aseguraron que "solo en esa imagen debe haber alrededor de 200 mil dólares", cerca de lo que vale un departamento de tres ambientes en Caballito. "Arriba de izquierda a derecha se ve una Chanel Jumbo Tote Bag de un valor de 15 mil dólares, una Hermes Birkin Negra y otra Hermes Birkin Brown, con un precio de 25 mil dólares como mínimo", detallaron.

Las carísimas carteras de Luciana Salazar. Foto: Instagram @salazarluli

En los siguientes estantes se pueden ver carteras de marcas de lujo como Birkin, Kelly, Louis Vuitton, Lady Dior y Chanel. Cada uno de los exclusivos accesorios arranca en un precio no menor a los 15 mil dólares. "Solo la Mini Flap de Chanel, la más popular, sale 10.800 dólares más impuestos", aseguraron en Diez Pasarelas. Las carteras son solo una parte de la vida llena de lujos que llevaron a Baby Etchecopar a preguntarle a Luciana Salazar si cobra por sexo.

De qué vive Luciana Salazar para costear su colección de carteras

Etchecopar no es el primero en cuestionar la fortuna de Luciana Salazar. Semanas atrás, Angie Balbiani contó en "Puro Show" que habló con la modelo y ésta le confesó que su situación económica actual está relacionada con su ex, Martín Redrado: "Lo que me dice es que, cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era". Esto le habría garantizado beneficios económicos.

Los lujosos gustos de Luciana Salazar y su hija, Matilda. Foto: Instagram @salazarluli

En este acuerdo se habría incluido la manutención de Matilda, la hija adoptada de Salazar, pero aquella parte del pago nunca llegó. Finalmente, la modelo le confirmó a Balbiani que le está quedando la última plata que tiene de aquel acuerdo, sugiriendo que podría estar viviendo de sus ahorros. La situación de la madre e hija podría cambiar para mejor, sin embargo, gracias al documento que Martín Redrado firmó para Luciana Salazar y ésta filtró a la prensa.