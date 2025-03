Baby Etchecopar incomodó a Luciana Salazar con desagradables preguntas: "¿Te están ofreciendo dinero por sexo?"

La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado no tiene fin, y en los últimos días, el conflicto escaló aún más cuando el político negó en el programa de streaming Tengo capturas tener relación alguna con Matilda, la hija de la modelo. "No tengo relación ni con ella ni con Luciana desde 2018. Cuando algo se termina lo mejor es hacer el duelo. Cada uno lleva su duelo como puede", expresó el empresario.

Los dichos de Redrado llegaron a los oídos de Salazar y ella, en las redes sociales, lo mandó al frente con varias imágenes que demuestran lo contrario.

La modelo expuso al político en sus redes sociales. Créditos: Julián Volpe / MDZ.

Varios programas de televisión y radio entrevistaron a la modelo por este tema. Baby Etchecopar en Baby en el Medio, programa emitido por Radio Rivadavia, conversó con Luciana sobre este conflicto que mantiene con Martín. Sin embargo, le hizo preguntas fuera de lugar que descolocaron a la modelo.

"¿De qué vivís en este momento, Luciana?", le consultó el periodista a raíz de las especulaciones que surgieron hace algunos meses sobre cómo se mantiene económicamente Salazar. "Y mirá, los siete, ocho años que estuvimos en pareja también tuve una compensación económica de parte de él. Pero nada tiene que ver con Matilda", le respondió Luciana.

Etchecopar incomodó a Salazar con sus preguntas.

"Pero, ¿en este momento con qué te mantenes?", insistió el conductor. "Ya casi me gasté todo porque yo imaginate que no iba a pensar que esto iba a durar tres años, en la vida lo pensé. Me gasté todos los ahorros y hay gente que me está ayudando, que me está financiando y yo estoy endeudada", explicó Salazar.

"¿Por qué zona estás viviendo?", quiso saber Baby, a lo que ella comentó que "en Palermo". "¿Bien? ¿O tuviste que renunciar mucho a tu estándar de vida?", continuó el comunicador. "Y bueno, obvio que uno va reduciendo porque no recibís la cuota alimentaria. No tengo ya cómo pagar el colegio de mi hija, ya no sé cómo hacer porque debo a tantas personas", confesó la modelo.

Esta fue la entrevista de Luciana Salazar con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia

Luego, Etchecopar preguntó: "¿Te están ofreciendo dinero por sex*?". "No, nunca. Y tampoco lo hubiese aceptado", respondió tajante Luciana Salazar.

"Un día estábamos comiendo con un montón de gente que vos conoces, conociste, famosa. No estaba Redrado. Y un abogado que estaba ahí dijo que te había pagado cinco mil dólares en Punta del Este. Lo quiero hacer público en honor a tu defensa de mujer", expresó Baby. "Me encantaría que me digas el nombre. Igual te voy a decir algo, Baby, ¿sabés la cantidad de gente que se adjudica que estuvo conmigo?", fue la réplica por parte de ella. Y el periodista sumó a aquella historia que los periodistas presentes en aquel momento criticaron a quien contó aquella historia.