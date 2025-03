Martín Redrado le puso los puntos a Luciana Salazar con una aclaración fatal sobre Matilda

Las diferencias entre Martín Redrado y Luciana Salazar volvieron a tomar protagonismo luego de las palabras de la modelo sobre el economista. En medio de sus reclamos habituales, Salazar lanzó fuertes acusaciones que llevaron a Redrado a responder con firmeza.

La relación entre ambos, que había concluido en 2018, no estuvo exenta de complicaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, las declaraciones giraron en torno a Matilda, la hija de Luciana, y una serie de compromisos que, según la modelo, su ex habría asumido pero no cumplido.

Martín Redrado respondió a Luciana Salazar con una aclaración contundente

Después del cumpleaños de la niña, donde la actriz acaparó todas las miradas con su look, Martín Redrado no dejó sin respuesta las últimas acusaciones en su contra, relacionadas con el supuesto incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de la heredera de Salazar.

Durante una entrevista en Mujeres Argentinas, el economista expresó: "Para mí es una etapa terminada. Me he casado y estoy profundamente enamorado de mi mujer, muy feliz con ella. Yo no soy el padre de la hija de Luciana Salazar, sí apoyé su deseo mientras fui su pareja, pero eso terminó y cada uno se hace cargo de lo que le corresponde".

A su vez, el expresidente del Banco Central remarcó que su apoyo hacia Luciana y su decisión de convertirse en madre fue algo que se mantuvo únicamente en sus momentos de mayor cercanía. "Fue una decisión personal de Luciana y la respeté mientras fui su pareja. Tuve compromiso económico durante esa etapa. No sé qué documento tendrá ella, pero si hay algún tema judicial, lo verán mis abogados cuando nos llegue".

Ante la consulta sobre la posibilidad de mantener un vínculo con Matilda, Martín fue tajante: "Que diga lo que quiera, no tengo nada más que agregar a lo que ya dije. Lo legal lo ven mis abogados, a mí déjenme seguir con mi profesión que es lo que realmente sé hacer".

La polémica por el contrato que habría firmado Martín Redrado

Recientemente, el programa Viviana en Vivo difundió un documento firmado entre Luciana Salazar y Martín Redrado en 2022, donde quedaron establecidos los compromisos asumidos por el economista para garantizar la manutención de Matilda. Dicho contrato, rubricado ante un escribano público, contempla la asignación de fondos para cubrir los gastos de educación y alimentos de la niña hasta su mayoría de edad.

En el documento, se especifica que Redrado ofreció en garantía el paquete accionario de una de sus empresas. Según la periodista Débora D'Amato, quien presentó el documento, "él quiso en reiteradas oportunidades decir que esa firma no era de él, pero nunca pudo presentarse a demostrarlo porque siempre tenía que viajar".

Además, señaló que algunos de los acuerdos ya habrían sido cumplidos por Martín, aunque otros puntos permanecen como motivo de reclamo por parte de Salazar. Mientras tanto, el expresidente del Banco Central se mantiene firme en su postura de desvincularse de las responsabilidades hacia la hija de la modelo, lo que continúa alimentando las diferencias entre ambos.

Esta nueva exposición del contrato suma un elemento más a una historia marcada por diferencias y opiniones encontradas, que parecen no tener un cierre definitivo en el corto plazo.