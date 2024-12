Deschavaron la estrategia de Petrona en Gran Hermano 2025: "Finge llorar para..."

La eliminación de Delfina cambió por completo la dinámica dentro de la casa de "Gran Hermano". A pesar de llevarse la mayoría de los votos en él afuera, la expulsión de la joven modelo tomó por sorpresa a los participantes del reality de Telefe, quienes empezaron la nueva semana de juego ajustando sus estrategias.

Para Chiara, Lourdes y Micaela, las amigas y aliadas de la primera eliminada, la noche del lunes fue una resonante alarma. Desde entonces, las tres modelos trabajan para distanciarse de los dichos problemáticos que supieron lanzar contra Luciana, la chica trans de "Gran Hermano 2025", y eso incluye dejar de lado a la mamá de su grupo: Petrona.

Micaela le puso un freno a Petrona en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

La tucumana llamó la atención del público de Telefe desde el primer momento por su gran personalidad, y todos los días deja momentos divertidos frente a las cámaras que muchos ya tacharon como estrategia. Sin embargo, su figura se volvió controversial después de su pelea con Sandra, a partir de fuertes dichos sobre sus compañeros de certamen.

Buscando protegerse de cara a una nueva gala de eliminación, las tres modelos empezaron a frenar los comentarios más problemáticos de Petrona, confrontándola frente a las cámaras y manteniendo su distancia. La tucumana, sintiendo sus alianzas quebrarse, decidió actuar para causarle culpa a las jóvenes.

La estrategia de Petrona para ganarse a Lourdes en Gran Hermano

En el bizarro episodio capturado por las cámaras de DGO, Petrona estaba recostada en su cama charlado tranquilamente con Jenifer, Brian y Sebastián cuando se llevó la mano a la cara y empezó a sollozar. Justo en ese momento, Lourdes entró al cuarto. "Está re mal tu mamá. Estás bolud... ahí... Vení a hacerte cargo de esta señora", le pidió Brian a la marplatense.

"Estoy hablando con gente que de verdad me quiere", disparó Lourdes, pero se acercó de igual manera a ver a la tucumana. "Mirá como llora, está re mal desde hoy", le volvió a insistir Brian, enterado de la estrategia de Petrona. Lamentablemente, Lourdes no dudó ni un segundo de las verdaderas intenciones de su compañera en "Gran Hermano".

"Dale, gila de mier... No te creo una ver... es mentira. Vas a ver que es mentira", afirmó, mientras el resto de los hermanitos le pedían compasión hacia la señora de 55 años. "¡Es mentira! Abrí los ojos, mostrame las lágrimas", le demandó la modelo. "Está mal... Pobre Petro, dale un abrazo", insistió Brian.

"No le voy a dar un abrazo. Yo ya lo huelo, siento vibras", afirmó Lourdes. Viendo que su estrategia había fallado, Petrona largó una carcajada y acabó con su actuación. "No, malísima bolu... Te vi", la criticó Lourdes, abandonando la habitación. "No pasa nada, pero era de verdad. Qué bolu...", se quejó Petrona.