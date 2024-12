Acusan a Ulises de hacer complot en Gran Hermano 2025: el video de la polémica

El juego comenzó en "Gran Hermano 2025" después de una polémica primera eliminación. Los participantes del reality de Telefe empiezan a armar alianzas y ya sucedieron las primeras peleas, pero la mira de todos está en la gala de nominación de este miércoles. A horas de entrar al confesionario, apareció el primer caso de complot de la temporada.

Dentro de "Gran Hermano Argentina", los participantes pueden utilizar cualquier estrategia que quieran para llegar a la gran final, como los cambios de alianza de Chiara con Petrona. Sin embargo, hay algo que los jugadores no tiene permitido hacer bajo amenaza de sanción: acordar entre ellos a quién votar en el confesionario.

¿Complot en Gran Hermano? El polémico mensaje de Ulises

Horas después de la eliminación de Delfina, Ulises se reunió con Jenifer, Giuliano y Renato para discutir su estrategia. En la charla, capturada por las cámaras de DGO, los fanáticos del programa advirtieron un cuidadoso mensaje subliminal en el discurso del cordobés que podría costarle caro.

"Me parece que nos conviene que la tengamos contra dos o tres porque esto de ir por todo, también contra Sopa, no. Tres, hay tres nombres, no los voy a decir, que acompañen a Santiago", explicó Ulises, mirando con atención a sus cómplices para verificar que entendieron de quiénes está hablando.

Fue entonces que el hermanito dio una instrucción que muchos interpretaron como un intento de complot: "Enfoquémonos en esto para el domingo. El liderazgo, y Santiago y sus tres cómplices. Todo lo demás después lo vemos", le pidió Ulises a sus aliados. Con la gala de nominación a días de distancia, la estrategia del cordobés podría ser tomada como trampa.

"Creo que es el complot más obvio de la historia de GH", opinó un fanático del reality de Telefe en Twitter (ahora X). "No me parece complot porque nunca nombran a quién votar y 'los otros 3' no queda bien claro quiénes son...", acotó otro. Mas allá de la opinión del público, al final del día la decisión de aplicar o no una sanción a Ulises está en manos de Gran Hermano.

La estrategia de Sopa, la líder de la semana

Sopa, aliada de Santiago en Gran Hermano, ganó el liderazgo. Foto: Captura Telefe

Después de una intensa prueba del líder, Sofía “Sopa” Buscio fue coronada como la nueva líder de la semana en "Gran Hermano 2025". Con la inmunidad, la jugadora también recibió dos poderes muy especiales por parte de Santiago del Moro: la capacidad de anularle los votos a dos compañeros, y el poder de fulminar a otros dos.

La decisión de Sopa fue dejar sin votos a Ulises y Giuliano, porque "con sus votos puede haber personas afectadas", y mandar directamente a placa a Renato y Martina. El peruano acusado de acomodo recibió la nominación como un halago, mientras que Sopa justificó la nominación de la modelo asegurando que "no llegué ni siquiera a hablar mucho con ella".