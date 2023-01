Dominique Metzger contó cómo piensa remontar el rating de Telenoche

Dominique Metzger se refirió a su flamante rol como conductora de Telenoche (El Trece), y la periodista se sinceró sobré cómo planea remontar la confianza del público y el rating del icónico noticiero.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Dominique Metzger habló de lo que implica el desafío de conducir Telenoche junto a Nelson Castro tras las renuncias de Diego Leuco y Luciana Geuna.

"Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”, remarcó Dominigue Metzger.

Si bien la periodista expresó que le preocupa el rating, también aseguró que hay una fórmula posible para incrementar la audiencia de Telenoche. "Hay un paso previo que es reconectar, volver a las esencias, que haya un equipo. Nos gusta mucho laburar en equipo, que todos tengan participación. Primero es eso y después vamos por el número", explicó Metzger.

También la comunicadora resaltó la importancia de regresar a Telenoche, ciclo en el que empezó como cronista, ahora en calidad de conductora. "Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

Finalmente, y más allá de la presión por lograr una buena performance en el rating, Dominique Metzger recordó con mucho afecto la histórica dupla de Telenoche conformada por Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti. “Mónica y César se conocieron en la casa de mamá y papá. Se pusieron de novios ahí. Trabajaron con mi viejo, que fue un poco el precursor de esa dupla. Tanto es así que ponía canciones lentas para que bailaran lentos abrazaditos. Ellos siempre me hablaban, me llamaba cada tanto César y me aconsejaba. Mónica también”.

De hecho, Metzger sugirió cuál sería el consejo que le daría en este desafío Mascetti. “El Gaucho era un tipo muy riguroso en algunas cuestiones, pero muy intuitivo también. Creo que me hubiese dicho que siga mi intuición, mi instinto interno, cosas que me ha dicho siempre. Y que mantenga mi esencia”, señaló la periodista.