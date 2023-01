La implacable sentencia de una periodista sobre el final de Diego Leuco y Luciana Geuna en Telenoche

La salida de Diego Leuco y Luciana Geuna de Telenoche (El Trece) generó todo tipo de repercusiones, y mientras la dupla de conductores consideraron que su ciclo estuvo cumplido y que piensan explorar otros horizontes en el periodismo, algunas figuras de la televisión opinaron lo contrario. Tal fue el caso de la panelista de LAM (América) Yanina Latorre, que no dudó en expresar su filosa opinión sobre sus colegas.

"Me imagino la felicidad de María Laura Santillán y Santo Biasatti. Digamos la verdad … Telenoche después de ellos fue un fracaso. Hay una sobrevaloración de la juventud. Quedó demostrado que la experiencia y la edad son más importantes", escribió en uno de sus posteos Yanina Latorre en alusión a la baja de Diego Leuco y Luciana Geuna de Telenoche.

Luego fue más contundente todavía y arremetió: "Al frente del noticiero debe haber una dupla que sea eso 'DUPLA' y que le llegue a la gente y que logren ser 1 solo. Eso no pasó con Luciana y Diego. Creo que Leuco es un gran conductor, pero no de noti, lo que está haciendo en Luzu me encanta".

Mientras tanto, en programas como Intrusos y A la Tarde (América) sostuvieron que el rating de Telenoche influyó en las renuncias de Diego Leuco y Luciana Geuna.

"Para mí necesitaban gente con más peso para hacer el noticiero. Quisieron hacer todo gente joven y la gente que mira el noticiero, no son jóvenes. Ahí se equivocaron", opinó Marcela Tauro en Intrusos.

Mientras que su compañera Nancy Duré completó: "Ellos jamás se imaginaron que el noticiero de la competencia los pudiera llegar a duplicar en rating".

Por su parte, Diego Leuco aseguró que su baja de Telenoche tiene que ver con su intención de alejarse del periodismo político para incursionar en el territorio de los contenidos de entretenimiento. En tanto que Luciana Geuna consideró que tras la partida de su compañero, ella consideró que era bueno darle final a un ciclo para desde ahora seguir explorando temas de actualidad, pero en otros espacios.