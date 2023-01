El verdadero motivo por el que Diego Leuco se habría ido de Telenoche

Diego Leuco es uno de los conductores más conocidos de la televisión argentina. El hijo de Alfredo se ganó su lugar por su profesionalismo y carisma y hoy es quizás el conductor joven más destacado de los noticieros del país. Pero, tras su exitosa experiencia al frente de Antes que nadie en Luzu TV, Leuco decidió ponerle punto final a su experiencia en Telenoche.

Si bien los motivos no están del todo claros, sí en los programas de chimentos manejan algunas variantes y todas apuntan a problemas internos en El Trece.

Es que el canal del sol viene perdiendo por mucha diferencia contra Telefé. En este caso, el canal de las pelotas, con Gran Hermano como arma letal, supera ampliamente y hasta triplica los números del rating a El Trece.

Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro, tiene un alto nivel de rating y esto sería uno de los motivos de la salida de Diego Leuco.

"Sentía que necesitaba dejar la política, que no me estaba dando nada", fue la explicación de Diego Leuco sobre su salida de Telenoche. Pero esto no convenció demasiado y algunos periodistas del espectáculo aseguran que los motivos son otros.

Según indicaron en Intrusos, la panelista Maite Peñoñori aseguró: "Hay mucha interna y se están matando en el canal por el famoso 'piso' del que todos hablan. Telenoche en estos últimos meses llega desastroso, le pasa también al noticiero del mediodía, que se queja de los números del anterior. Hay un problema interno en el canal".

Diego Leuco argumentó haberse cansado de la política.

La también panelista Karina Iavícoli explicó: "Son dos cosas: por un lado se le cae a Diego con un poco de bronca y envidia, porque es muy joven y exitoso, y eso molesta. Por otro lado, él venía pensando en un cambio", agregando que Leuco, de 33 años, se centraría en programas más para "su generación".

Jorge Rial, por su parte, a través de Twitter, agregó: "Horas de tensión en eltrece. Ayer Telefe le ganó por amplio margen el día: 11.4 a 3.8. Una paliza histórica. Se hablan de cambios en la programación. La primera sería la salida de Diego Leuco de Telenoche. Reuniones nerviosas. Suar en la mira. ¡Ampliaremos!"