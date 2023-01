Por qué Diego Leuco decidió dejar de hacer periodismo político

Brilla en la pantalla de eltrece, al frente del mítico Telenoche, donde irradia su talento. Diego Leuco desembarcó de muy joven en los medios y en escaso tiempo construyó su carrera prolífera. No obstante, hace unos meses pateó el tablero y se lanzó a otra aventura.

El periodista optó por asumir riesgos, saltar de la zona de confort y se decidió por apostar por otro tipo de formatos, al sumarse a la estructura de Luzu TV, la plataforma digital que pergeñó Nicolás Occhiato, en la que conduce su programa descontracturado todos las mañanas.

En una entrevista con Infobae, Diego describió los factores que inclinaron su balanza para desprenderse del análisis político y zambullirse en un contexto de entretenimiento. “Fue espectacular haber tomado la decisión… Me gusta tomar riesgos, tomar decisiones distintas, cambiar un poco. Cuando por ahí sentís que hay algo que ya hacés con más cotidianidad, que decís ‘bueno, esto es algo que me sale automático’, siempre es lindo incomodarse un poquito, buscar”, contó.

Sobre el instante en que comprendió que deseaba un viraje, Leuco expresó: “Me gusta mucho algo que dice (Andrés) Calamaro: ‘Todo el tiempo me estoy buscando problemas nuevos’. Y un poco así vas creciendo y descubriendo. En aquel momento yo estaba muy seguro, pero obviamente era solo convicción, nada más que eso.

Claro que también aseveró que su salida de Radio Mitre no implicaba un arreglo con Occhiato, sino que solo se configuraba en una convicción de finalizar su ciclo, sin un norte definido. “Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato”, dijo.

En cuanto a esa valentía de probar escenarios novedosos, el comunicador manifestó: “Si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino. En ese momento sentía que necesitaba dejar la política, que no me estaba dando nada. Que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía”.

Y para redondear la explicación de su cambio radical y la pérdida de la pulsión por informar sobre la actualidad política, Leuco afirmó: “No tengo la pasión no puedo hacerlo. Esto es re transparente: se nota mucho si vos no estás con ganas, contento, entusiasmado. Me parece un ambiente muy tóxico donde siento que cada vez hay menos cosas positivas para rescatar. Y me pareció que como comunicador había otros lugares donde yo iba a estar más pleno, pero que cuando tomé la decisión no tenía idea cuáles eran”.