Diego Leuco apareció disfrazado de Hombre Araña frente a cámaras y sorprendió con una confesión: "Abajo del traje..."

Este martes, Diego Leuco apareció vestido de Hombre Araña en Luzu TV, el medio en el que trabaja junto a un equipo de comunicadores, y el conductor sorprendió con una confesión al cumplir una apuesta que tenía pendiente.

"Chicos, yo no les puedo explicar lo mal que la estoy pasando acá adentro", le advirtió Leuco a sus compañeros. A lo que Cande Molfese respondió: "Te queda muy bien". Mientras que Mica Vázquez sumó: "Qué ajustadito que es el traje. Te queda bien".

Entre risas, Diego Leuco explicó: "Abajo del traje no hay nada, estoy en calzones y cuero. Atrás se entangó un poco. Soy el Spider-Man de Stravaganza. Está todo muy ajustadito. Chicos, yo tenía una carrera...".

Diego Leuco irrumpió en Luzu TV vestido de Hombre Araña.

En las redes sociales, las seguidoras de Leuco no tardaron en expresar su apoyo al periodista con encendidos mensajes. "Cada vez que miro la foto de Diego Leuco vestido del hombre araña me desmayo, diez mil infartos me dan", "Al único hombre que le perdonaría todo sería a Diego Leuco", "Diego Leuco estás re potro, que decirte", "Perdidamente enamorada de Diego Leuco"; fueron algunos de los comentarios.

Diego apareció en el medio en que trabaja vestido de Hombre Araña.

"¿Nadie se acuerda por qué estoy haciendo esto, no?", preguntó Diego Leuco con la máscara puesta. "¡Sí! El viernes jugamos a un juego que no había que reírse. El que se ría tiene una prenda. Venir disfrazado de Spiderman puede ser, todo el programa", recordó Cande Molfese al compartir las imágenes de aquel momento.