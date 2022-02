En una entrevista radial, Diego Leuco reveló detalles del enojo que tuvo con su compañero de canal Adrián Pallares, en los tiempos en que el último era conductor de Intrusos (América) y había ironizado sobre una supuesta situación de vulnerabilidad del conductor de Telenoche (El Trece).

Pallares había asegurado en el legendario programa de chimentos que Leuco y Luciana Geuna tomaban clases de actuación para parecerse a Crisitna Pérez y Rodolfo Barili.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Diego Leuco reconoció que lo que realmente le molestó no fue que dijeran que tomaba clases de actuación, sino otra cosa. "A mí no me enojó eso, primero eso no es verdad, no pasó. Me encantaría, es una herramienta. Es algo que se suele hacer, pero no era el caso. A mí la verdad no me molesta que digan cosas que no son porque cada uno hace lo que puede y en el periodismo uno siempre está abierto a la posibilidad de equivocarse", deslizó el líder de Telenoche.

Luego remarcó: "Era una noticia que no era correcta y además hubo como cuatro o cinco días seguidos donde los que se hablaba de manera muy burlona. Otra información falsa que decía que nosotros no teníamos contrato para este año, cosa que no era cierta y como que decían de manera jocosa que nos querían echar o nos querían reemplazar y me parece que con el trabajo no se juega".

En su descargo contra la actitud que habían tenido Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, Diego Leuco enfatizó: "Insisto, tampoco fue eso lo que me enojó, lo que me enojó es que después de cinco o seis días de estar diciendo cosas que no están buenas contra una persona, después te mandan móviles a la puerta de la radio con la cámara encendida como si yo fuera un corrupto".

De todas formas, Leuco contó que luego hablaron con Pallares y lograron subsanar las diferencias. "Igual fue una bronca del momento y que a los diez minutos con Adrián, con quien tengo una gran relación, lo recontra resolvimos y ahora somos compañeros de canal y está todo más que bien".

Por otro lado, la tuitera @adrianabravist6 se burló de las "las vueltas de la vida" de que los ex Intrusos hayan debutado en El Trece como invitados de Telenoche. A lo que Adrián Pallares respondió categórico: "Nos invitaron y fuimos con gusto. Hablamos de trabajo en su momento. Nada es personal. Ni vueltas de la vida ni nada. ¡Trabajo muchacha, trabajo y profesionalismo! Saludos y gracias por el interés".